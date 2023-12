La cantante ha rivelato di essere incinta del suo quarto figlio, il terzo con il marito Matthew Koma.

Hilary Duff, attrice e cantante statunitense, nonché ex star del mondo Disney, ha annunciato su Instagram di essere in attesa del quarto figlio. Il primo, Luca, è nato dal matrimonio con l’ex marito Mike Comrie, mentre Banks e Mae sono frutto del secondo, con Matthew Koma.

L’annuncio della gravidanza

“Sorpresa sorpresa!” ha scritto Hilary Duff sotto la foto della cartolina natalizia postata su Instagram che ritrae tutta la sua famiglia allargata: lei, il marito Matthew Koma, le due figlie della coppia (Banks e Mae) e il figlio nato dal precedente matrimonio. La cantante è immortalata seduta sul letto con indosso un pigiama rosa bordato di piume, e tiene tra le mani il suo pancione. Accanto a lei, il marito.

Intorno alla foto, che Duff custodisce sul proprio comodino, compare la scritta “Addio alle notti silenziose“. E ancora “Allacciate le cinture, ranuncoli! Stiamo per aggiungere un altro membro a questo gruppo di pazzi!“. Firmato “The Duff, Bair, Combrie Crew”. Al momento non si conosce ancora il sesso del bebè, né tanto meno la data presunta del parto, che comunque avverrà nel 2024.

Come si sono conosciuti Duff e Koma

Duff e Koma si sarebbero incontrati per la prima volta nel 2013, all’epoca entrambi trentaseienni, mentre stavano lavorando all’album “Breathe In. Breathe Out“, di Duff. Anche Koma, infatti, viene dal mondo dello spettacolo, in quanto musicista e cantautore. La frequentazione però sarebbe iniziata quattro anni dopo. La prima comparsa ufficiale della coppia è avvenuta sul red carpet nel 2017 e nel 2018 hanno annunciato di essere in attesa della prima figlia, Banks Violet. Dopo il fidanzamento ufficiale, nel dicembre dello stesso anno si sono sposati. La secondogenita Mae James, invece, è nata nel 2021. Luca, nato dal precedente matrimonio dell’attrice, ha oggi undici anni.

