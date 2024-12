Bugo si ritira dalle scene: arriva la frecciatina di Morgan

Bugo ha annunciato il suo ritiro dalla scena musicale. Morgan ha lanciato una frecciatina al suo ex partner artistico.

Con un post pubblicato su Instagram, Cristian Bugatti, in arte Bugo, ha rivelato ai fan che intende ritirarsi dalla scena musicale. Durante una conferenza stampa l’artista ha poi annunciato che l’1 aprile terrà l’ultimo concerto della sua carriera all’Alcatraz di Milano.

Sulla vicenda si è espresso Morgan, che ha deciso di lanciare una frecciatina al suo ex partner con cui aveva partecipato a Sanremo 2020. Scopriamo tutti i dettagli!

Bugo si ritira: le parole di Morgan

Dopo quanto successo a Sanremo 2020, tra Morgan e Bugo i rapporti sono sempre stati tesissimi, tanto che Bugatti aveva denunciato il collega per diffamazione. Oggi Morgan ha deciso di aggiungere ulteriore benzina al fuoco commentando la notizia dell’addio alle scene di Bugo con un post su Instagram decisamente provocatorio.

Nel post, il cantautore ha prima ripreso un articolo di Dagospia titolato “Una buona notizia per Morgan, Bugo ha annunciato il ritiro“, e poi ha commentato: “Non è vero che questa è una buona notizia per me, non sono uno che gode per la sconfitta altrui e non desidero affatto che Bugo sparisca dalle scene. Il fatto che lui si sia comportato male con me non significa che io voglio il suo male e poi lo ho sempre apprezzato come cantautore“.

Morgan: la frecciatina su Sanremo 2020

Non poteva ovviamente mancare una frecciatina di Morgan nei confronti del collega. Il post infatti prosegue: “Sarebbe stata una bella notizia per me sapere che Bugo aveva finalmente scritto la seconda strofa delle “brutte intenzioni” dove mi rispondeva per le rime e così finalmente potevamo fare uscire la canzone“.

Bugo

Si tratta di un chiaro riferimento a quanto accaduto a Sanremo 2020, quando Morgan, dopo una discussione con Bugo, cambiò il testo della canzone con cui erano in gara per ripicca nei suoi confronti.