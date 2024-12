Valerio Scanu, funerale per salutare il suo cane: “Addio Gemello”

Valerio Scanu ha organizzato un vero e proprio funerale per dire addio a Gemello, uno dei suoi amatissimi chihuahua.

Valerio Scanu è un grandissimo amante dei cani. La sua passione per questi meravigliosi animali è così grande che il cantante è arrivato a possedere ben 10 chihuahua, tutti figli della sua prima cagnolina Miranda. Purtroppo negli ultimi giorni è venuto a mancare Gemello, uno dei suoi amici a 4 zampe.

Per salutarlo, Scanu ha deciso di omaggiarlo con un vero e proprio funerale organizzato con l’aiuto di un’agenzia funebre.

Valerio Scanu: l’ultimo saluto a Gemello

Per salutare come si deve il suo amato chihuahua, il cantante ha deciso di organizzare un rito funebre, come ha fatto sapere lui stesso tramite le sue storie Instagram. “Ciao piccola peste, manchi e mancherai, ma un giorno ci rincontreremo e non ci lasceremo più.” – ha scritto Valerio Scanu sotto una foto di Gemello.

Poi ha ringraziato l’agenzia funebre che lo ha accompagnato in questo difficile momento: “Grazie per il servizio e per la vostra umanità. Siete stati meravigliosamente speciali“. Infine ha condiviso la foto di alcune oche: “Dopo aver dato l’ultimo saluto a Gemello abbiamo fatto un po’ di pet therapy con queste simpatiche donzelle“.

Valerio Scanu

Il servizio funebre per gli animali domestici

I servizi per l’ultimo saluto agli animali domestici sono ormai una realtà consolidata, che risponde al crescente desiderio di molti proprietari di onorare dignitosamente la memoria dei loro compagni a quattro zampe.

Dalla cremazione alla trasformazione delle ceneri in diamanti, le opzioni disponibili sono numerose e pensate per adattarsi alle diverse esigenze e possibilità economiche. I costi variano in base al tipo di servizio richiesto: la semplice cremazione va dai 250 ai 600 euro. Con un costo aggiuntivo di 300 euro è possibile ricevere le ceneri in circa 21 giorni, mentre con 700 euro vengono riconsegnate in un periodo massimo di 7 giorni.