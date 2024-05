Bob Sinclar compie 55 anni: “Ho fatto un patto con il diavolo”

Il dj francese Bob Sinclar compie 55 anni: per festeggiare ha fatto un regalo speciale ai fan pubblicando una nuova canzone.

In nuovo brano di Bob Sinclar si intitola “Digane” ed esce proprio oggi, venerdì 10 maggio, in occasione del compleanno del Dj. Ad annunciarne l’uscita è stato lo stesso Sinclar che questa mattina ha condiviso su Instagram un video in cui soffia le candeline con in sottofondo la nuova canzone.

Bob Sinclar: “Ho fatto un patto con il diavolo”

In occasione di questa importante ricorrenza, il dj francese è stato intervistato dal Corriere della Sera. Alla domanda se gli facesse avere 55 anni lui risponde: “Scusate, veramente ne ho 35++. Sono un teenager vintage. Per me quel numero è incredibile, sento di aver fatto un patto con il diavolo e non invecchio minimamente. Ho due figli ventenni e mi diverto con loro, ai miei show ho davanti gente della loro età. So che è abbastanza schizofrenico, ma mi piace“.

Il rapporto con i figli

Il segreto dell’eterna giovinezza, per il dj, è nello stile di vita sano: “Non fumo, non mi sono mai drogato, non bevo alcol, ma i miei figli mi dicono sempre che non sono come gli altri papà“. E a proposito dei figli racconta: “Do una mano a mio figlio che ha una linea di vestiti, andiamo ai mercatini insieme e condividiamo l’armadio.”

“Mia figlia adora mixare quindi spesso lo fa con me e anche lei mi ruba i vestiti perché ci piace il vintage.” – prosegue Bob Sinclar – “Insomma abbiamo le stesse passioni. Non sento la distanza anagrafica: so di essere loro padre, ma mi vedo più come un amico“.

Bob Sinclar

Il dj ha poi parlato dei suoi progetti per il futuro: “Amo tantissimo quel che faccio e penso al lungo percorso di Cerrone o Moroder. Ho voglia di godermi la vita quindi ridurrò gli impegni, ma al momento mi sento bene e, finché il corpo resiste, vado avanti“.