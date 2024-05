Malgioglio: “Se Angelina vince l’Eurovision mi vedrete nudo”

Cristiano Malgioglio fa un tifo sfrenato per Angelina Mango all’Eurovision Song Contest: se dovesse vincere ha promesso di mostrarsi nudo.

Secondo Cristiano Malgioglio, Angelina Mango ha tutte le carte in regola per portarsi a casa anche la vittoria dell’Eurovsion Song Contest 2024. La competizione si sta svolgendo in questi giorni a Malmo, in Svezia, e ieri la cantante si è esibita con la sua hit più amata, “La Noia”.

Malgioglio è rimasto talmente colpito dal talento di Angelina Mango da fare una promessa decisamente folle: se l’artista italiana dovesse trionfare anche al contest europeo, si mostrerà nudo, coperto solo da alcuni tulipani.

Le dichiarazioni di Malgioglio

“La nostra Angelina ha tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria all’Eurovision 2024, faccio il tifo per lei” – ha dichiarato Cristiano Malgioglio in un’intervista a Repubblica. Poi la promessa di mostrarsi nudo: “Sabato sarò a Madrid ma seguirò la finale da lì e, se dovesse vincere Angelina, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin“.

Cristiano Malgioglio

In quell’occasione, però, era rimasto in slip. Questa volta vuole fare di più: “Invece di rimanere in mutande sarò coperto solo da un fascio di tulipani“. Fa poi sapere che probabilmente posterà una foto sui social per immortalare il momento. “Angelina si farà notare perché si presenta con una canzone particolare, diversa da tutte le altre e questa è già una grande fortuna. Sta nascendo una pop star e sono felicissimo di questo.” – ha poi aggiunto Malgioglio.

Le critiche e gli insulti

Nel 2022 Malgioglio ha presentato l’edizione italiana dell’Eurovision Song Contest. In quell’occasione ricevette moltissime critiche per aver definito la cantante spagnola Chanel come la “Jennifer Lopez dei discount“. “Ci sono voluti anni prima che mezza Europa perdonasse i miei commenti sulla cantante spagnola Chanel Terrero.” – racconta.

Angelina Mango vincitrice del Festival di Sanremo 2024

“Ma con Chanel mi sono fatto perdonare, le ho mandato 33 rose rosse che erano il numero dei suoi anni e le ho fatto recapitare un messaggio che è stato trasmesso sulla televisione spagnola in un programma dove lei era ospite. L’unico problema è stato che per un periodo ho dovuto staccare il mio cellulare perché ho subito insulti da tutta le parti dell’America Latina“.