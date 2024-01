Secondo alcuni rumors potrebbe essere in arrivo una collaborazione tra Billie Eilish e il gruppo Bring Me the Horizon in un brano intitolato “Limousine”.

Dopo la vittoria ai Golden Globes, che l’ha messa al centro dell’attenzione per diversi giorni, Billi Eilish è di nuovo sulla bocca di tutti: pare infatti che presto la cantante potrebbe stringere un nuovo sodalizio musicale, questa volta con i Bring Me the Horizon. I fan sono infatti convinti che la popstar californiana abbia lavorato insieme alla band britannica guidata da Oli Sykes per una collaborazione di prossima uscita.

Billie Eilish e Bring Me the Horizon: le indiscrezioni

I rumors hanno iniziato a diffondersi a seguito di un commento lasciato da Oli Sykes sotto un post recentemente pubblicato su Instagram da Eilish. Per festeggiare la vittoria ai Golden Globe Awards 2024 la cantante statunitense ha infatti pubblicato uno scatto fatto alla cerimonia di premiazione con il fratello e collaboratore Finneas. Il post è stato inondato di complimenti da parte dei fan, ma un commento non è passato inosservato: il frontman dei Bring Me The Horizon, Oli Sykes, sotto la foto ha scritto semplicemente la parola “limousine”.

Ai fan del gruppo non è sfuggito che quella parola, “limousine”, richiama uno dei titoli dei brani inclusi nel prossimo disco del gruppo, intitolato “Post Human: NeX GEn“, in uscita la prossima estate. Adesso tutti pensano, probabilmente a ragione, che Eilish abbia collaborato alla canzone. Su X, ex Twitter, un fan scrive: “Sentire che Billie Eilish potrebbe essere nel prossimo album dei BMTH mi ha fatto saltare nella mia stanza come una scolaretta. Non la collaborazione che ci aspettavamo, ma quella di cui avevamo bisogno“.

Billie Eilish

Bring Me The Horizon: il nuovo disco

Durante la prima data del nuovo tour, il gruppo ha rivelato quella che sarà la tracklist del nuovo disco , che è stato concepito come secondo capitolo della serie “Post Human“, inaugurata nel 2020 con “Post Human: Survival Horror“. I Bring Me the Horizon saranno presenti al festival I-Days, il prossimo 7 luglio a Milano alla Motorpoint Arena di Cardiff.

