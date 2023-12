Anna Tatangelo ha postato delle foto bollenti dalla spa sulle dolomiti in cui si trova con il fidanzato, Mattia Narducci, modello con cui fa coppia da quasi un anno.

Qualche giorno di meritato relax per Anna Tatangelo e Mattia Narducci in una splendida spa sulle Dolomiti. La cantante non si fa sfuggire l’occasione e posta delle foto davvero bollenti in cui appare insieme al fidanzato.

Anna Tatangelo e la spa sulle Dolomiti

A quanto pare la spa scelta dai due è la stessa in cui Belen è solita fare le sue fughe romantiche in compagnia di Elio Lorenzoni: il lussuosissimo Lefay Resort & SPA Dolomiti a Pinzolo, nella bellissima cornice di Madonna di Campiglio.

Il fidanzato di Tatangelo si chiama Mattia Narducci ed è un modello che ha ben dieci anni meno della cantante: lei ne ha infatti 36, lui ne ha compiuti da poco 26. I due, che sembrano davvero una coppia affiatata, si sono fatti scattare delle foto mentre erano a mollo nella vasca idromassaggio.



Anna Tatangelo e il reportage della vacanza

Su Instagram la cantante ha pubblicato tante foto del suo soggiorno nelle Dolomiti, soffermandosi sui paesaggi mozzafiato e sull’albergo extra lusso. Nelle foto scattate nella spa i due innamorati appaiono poi belli e provocanti: lei in bikini e con un fisico perfettamente scolpito, lui bellissimo e pieno di fascino con gli occhi chiari e i capelli scuri.

Sui social la stessa Anna Tatangelo racconta: “Abbiamo fatto un percorso di talasso terapia che prevede qualche minuto nella grotta salina, ottima per le vie respiratorie, per poi continuare con il galleggiamento nel lago salino, che con la sua temperatura di circa 37 gradi e un 10/15% di sale, permette al corpo di eliminare tutte le tossine in eccesso”.

