Il 26 gennaio, a 30 anni di distanza dall’ultimo disco, uscirà per l’etichetta Numero Uno/Sony Music.

L’assenza di Ivan Graziani dal mondo della musica continua a farsi sentire ancora a 26 anni dalla sua morte. A gennaio però i suoi fan potranno tornare a sognare grazie ad un nuovo album in uscita, dal titolo “Per gli amici“, che sarà composto esclusivamente da tracce inedite: Una donna, La rabbia, L’Italianina, La canzone dei marinai, Tv, Miley, Ti sorprenderò e la title-track Per gli amici.

Ivan Graziani e le canzoni ritrovate

Si tratta di otto canzoni che sono state ritrovate grazie al lavoro instancabile della famiglia Graziani e che verranno prodotte dal figlio di Ivan, Filippo Graziani. Saranno poi distribuite dalla storica etichetta Numero Uno con cui il cantautore aveva inciso il suo primo album.

Non si tratta comunque della prima raccolta di inediti dell’artista che viene pubblicata: nel 2017 infatti era uscito “Rock e Ballate per Quattro Stagioni“, in occasione del ventennale della morte. All’interno del disco, oltre ai pezzi mai pubblicati prima, si trovavano anche alcuni disegni originali di Ivan, una dedica di Tonino Guerra e la presentazione firmata del giornalista John Virgola.

La gaffe ad X Factor

Quest’album forse esce proprio al momento giusto, visto che alcuni dei più importanti esponenti della musica italiana contemporanea sembrano aver completamente dimenticato la defunta star del rock. Infatti, durante il terzo live di X Factor, Francesca Michelin ha gelato tutti con una domanda posta a Colapesce e Dimartino al termine della loro esibizione.

La cantante ha chiesto ai due, che nel loro ultimo album hanno inserito un terzetto virtuale con la voce di Graziani, come fosse stato lavorare con Ivan Graziani. Peccato che il cantautore sia venuto a mancare il primo gennaio 1997.

