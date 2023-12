Il cantante, che al momento si trova in carcere, ha potuto vedere per la prima volta suo figlio.

Il trapper milanese Andrea Arrigoni, in arte Shiva, si trova nel carcere San Vittore dal 26 ottobre, con l’accusa di tentato omicidio. Nel frattempo la compagna, Laura Maisano, il 25 novembre ha dato alla luce il primo figlio della coppia, Draco, che il cantante ha potuto conoscere personalmente solo qualche giorno fa. Shiva era venuto a sapere della nascita del figlio tramite alcuni fuochi d’artificio che erano stati lanciati fuori dal carcere.

L’incontro tra Shiva e Draco

Trovandosi in carcere con l’accusa di tentato omicidio, il trapper milanese Shiva non aveva potuto essere presente e sostenere la compagna, Laura Maisano, nel momento del parto.

È stata la stessa compagna di Shiva ad aver raccontato l’incontro tra Shiva ed il figlio sul suo profilo Instagram. “Ho provato a disegnare le linee del tuo viso per mesi mentre eri dentro me”, senza mai trovare un volto”, ha scritto. “Non abbiamo mai pensato per un solo istante che avremmo potuto fare a meno di te“, ha continuato.

E ancora, “sei esattamente come ti ho sempre sognato, sei identico al tuo papà e quando finalmente ti ho accompagnato nelle sue braccia e i vostri occhi così uguali si sono guardati per la prima volta ho perdonato tutte le notti insonni di questa brutta esperienza, guardando al futuro e credendo fermamente che tutto questo finirà, perché vedi, il nostro amore può superare quelle quattro mura e qualsiasi altra barriera, perché per l’anima non ci sono divisioni. In conclusione al lungo post, Laura Maisano ha scritto: “Il filo che ci unisce è indistruttibile e tu, sei la chiave di ogni porta“.

Perché Shiva è in carcere?

Shiva si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio, in quanto il 26 ottobre scorso aveva impugnato la pistola e aveva premuto il grilletto durante un agguato verificatosi fuori dalla sua casa discografica. Davanti a lui erano presenti due lottatori di Mma ingaggiati da Rondo, suo rivale nel campo musicale.

