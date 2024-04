Secondo le ultime indiscrezioni, Amadeus starebbe pensando di lasciare la Rai per diventare conduttore di X-Factor.

A riportare questa voce è il sito d’informazione Dagospia. L’anno prossimo scadrà il contratto SKY con X-Factor e il talent potrebbe passare a NOVE, insieme ad Amadeus. Secondo gli ultimi gossip, infatti, il conduttore avrebbe già trovato un accordo con Discovery, la società che gestisce il canale.

Il commento di Fiorello sulle indiscrezioni

Dopo tutte le voci circolate nelle ultime settimane, ieri a Viva Rai 2 Fiorello ha commentato la vicenda del possibile passaggio di Amadeus a NOVE dicendo: “Ci sono dei cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente, ma vi dico solo che ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa“.

Amadeus e Russell Crowe sul palco di Sanremo 2024

Poi, per sottolineare ulteriormente il concetto, Fiorello ha accennato con la tromba il motivo del mestissimo Silenzio senza ordinanza, dicendo: “Questo lo dedico alla Rai!“. La possibilità che Amadeus lasci definitivamente la Rai, e non solo Sanremo, si sta facendo sempre più concreta.

L’offerta di Discovery ad Amadeus

Sempre secondo alcune indiscrezioni, l’offerta che Discovery avrebbe fatto ad Amadeus sarebbe davvero irrinunciabile, e non solo da un punto di vista economico. Infatti, oltre al cachet stellare, al conduttore sarebbe stato offerto di condurre un gioco a premi simile a L’Eredità, ma anche di ricreare un programma in stile Sanremo.

Amadeus al Festival di Sanremo 2024

Nel 2025 infatti scadrà il contratto del format X-Factor con Sky e sembra che Discovery abbia intenzione di rilevare il programma affidandone ad Amadeus la conduzione. Se questo non fosse sufficiente, al conduttore sarebbe anche stata offerta la direzione artistica di NOVE, con la possibilità di ideare e proporre nuovi format di intrattenimento.

Per ora nessuna comunicazione da parte di Amadeus, che non ha nemmeno replicato allo scherzo di Fiorello. Da Mediaset però commentano: “Non vi fate prendere per il naso. Amadeus raggiungerà Fazio. Detto tra noi, se la Rai fosse quotata in Borsa, già dopo l’addio di Fazio, avrebbe perso il 10% del patrimonio“

