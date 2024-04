In una recente intervista Michele Bravi ha parlato per la prima volta della sua relazione e del suo desiderio di diventare padre.

Sono stati anni difficili per Miche Bravi, che si è visto costretto a rimanere lontano dalla scena musicale a causa di un blocco artistico che la ha tenuto fermo per 3 anni. Adesso però il cantante sta finalmente per tornare con “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi“, il suo nuovo concept album in uscita il 12 aprile.

In un’intervista per il settimanale Oggi, realizzata in occasione dell’uscita del disco, Michele si è aperto su argomenti molto personali e per la prima volta ha parlato della sua relazione e del suo desiderio di paternità.

Michele Bravi parla della sua storia d’amore

Parlando della sua vita, Michele racconta: “Ho sbagliato, risbagliato, imparato. Qualcosa almeno“. Poi rivela: “Sto con un ragazzo da due anni, è un po’ più grande di me. Una storia bella, finalmente. Un tempo mi facevo prendere da relazioni tossiche, fusionali“.

“Credevo fosse colpa degli altri, ma il problema ero io.” – prosegue il cantante – “Ho capito che l’amore va coltivato con cura, come le camelie. Che se il mio uomo mi dicesse addio dovrei essere pronto a lasciarlo andare“.

Michele ha anche un sogno nel cassetto: diventare padre. “È un’idea ancora sfumata, nel mio caso è complicato, significherebbe ricorrere all’adozione, alla maternità surrogata.” – rivela – “Fino a poco tempo fa neanche mi passava per la mente, oggi è una domanda che mi faccio. E mi piace”.

Il rapporto con il mondo della discografia

Michele Bravi (ph. Alek Pierre)

Michele ha poi fatto delle importanti riflessioni su cosa significa oggi fare musica in Italia: “La discografia è un mondo brutale. Ero giovane, criticarono aspramente la mia musica e io lo vissi come stessero annientando me. Ora ho le spalle più larghe, ma, se sei un giovane artista, commenti così ti devastano. Da giudice, ad ‘Amici’, faccio sempre molta attenzione a come mi esprimo“.

