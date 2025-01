Victoria dei Maneskin in vacanza: foto bollenti con la fidanzata

Victpria De Angelis, bassista dei Maneskin, è in vacanza ai Caraibo con la fidanzata Luna Passos: spuntano le foto bollenti.

I Maneskin si sono ufficialmente presi un periodo di pausa per permettere ai membri del gruppo di lavorare su progetti personali. Victoria De Angelis, bassista della band, sta seguendo la sua passione per la consolle ed è impegnata come DJ in giro per i club di tutto il mondo.

La pausa dal gruppo però è anche un occasione per viaggiare e rilassarsi in dolce compagnia. Victoria infatti in questi giorni è in vacanza ai caraibi con la fidanzata Luna Passos: le due hanno pubblicato sui social alcuni scatti che non sono passati inosservati.

Victoria De Angelis: amore ai Caraibi

La giovane artista, insieme alla fidanzata Luna Passos, una modella di 23 anni, condivide momenti di intimità e complicità sotto il sole cocente dei Caraibi. La loro relazione, ormai stabile da più di un anno e mezzo, è celebrata attraverso gesti d’affetto e condivisione sui social media, dove non mancano scatti audaci e momenti di gioia quotidiana. La coppia, spesso accompagnata da amiche, si lascia andare a balli, risate e baci appassionati, testimoniando un legame profondo e sincero.

Nelle foto pubblicate su Instagram Victoria e Luna mostrano una passione speciale per la vita di spiaggia. Tra i loro scatti, emerge un forte senso di libertà, con immagini che celebrano la bellezza e l’autenticità in momenti di spensieratezza.

Una pausa creativa

Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, sembra cavalcare onde di successo sia professionali che personali. La band, che ha recentemente annunciato una pausa temporanea, lascia spazio ai suoi membri per esplorare nuovi progetti.

Victoria De Angelis

De Angelis, in particolare, sta sfruttando questo periodo per dedicarsi alla sua passione per la musica elettronica, esibendosi come DJ nei club di tutto il mondo. La sua presenza scenica, già nota ai fan dei Maneskin, si colora di nuove sfumature musicali, dimostrando la sua versatilità e il desiderio di sperimentare.