Ultimo pubblica un misterioso post su Instagram. È diventato papà?

Ultimo ha pubblicato un misterioso post che ha acceso la curiosità dei fan: il piccolo E. è già nato? Scopriamo tutti i dettagli!

Nelle ultime ore i fan di Ultimo stanno impazzendo dalla curiosità. Il cantautore romano ha infatti pubblicato un post su Instagram con alcuni dolcissimi versi dedicati al figlio. La domanda sorge spontanea: il piccolo E. è già nato? Ci sono alcuni dettagli che fanno pensare che sia così, scopriamo di cosa si tratta.

Ultimo: il post su Instagram

Nel post pubblicato su Instagram, Ultimo ha condiviso delle foto in cui appare sdraiato su una spiaggia a braccia aperte. Nella didascalia il cantautore ha scritto alcuni versi, probabilmente di una canzone non non ancora pubblicata, con cui si rivolge direttamente ad Enea.

“Avrai preso da me se a scuola sarai distratto. Non ti auguro niente anzi ti auguro tutto, scusa la confusione ma è bello così. Ho un labirinto nel cuore e ti immagino qui a regalarmi parole, risate e anche pianti. Ma solo per me.” – sono le dolcissime parole che l’artista dedica al figlio.

Ultimo

E. è già nato? La storia di Jacqueline

Non è solo il post pubblicato da Ultimo a far sorgere il dubbio che il piccolo Enea possa già essere venuto al mondo. Jacqueline Luna Di Giacomo ha infatti condiviso su Instagram una storia in cui definisce il cantautore un “super papi“, alimentando ulteriormente i dubbi e la curiosità dei fan.

Quel che è certo è che Ultimo e Jacqueline hanno cercato di tutelare il più possibile la loro privacy in un momento così delicato delle loro vite. I due sono infatti volati a New York ormai da mesi, sia per far aver al bambino la doppia cittadinanza italo-americana, sia per viversi questo periodo in serenità lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere. Non ci resta quindi che attendere che ci siano loro a darci qualche aggiornamento ufficiale.