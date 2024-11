Lutto nella musica: il rapper Saafir è morto dopo una lunga malattia

Il mondo della musica piange la scomparsa di Saafir: il famoso rapper e attore è morto a soli 54 anni. Era malato da tempo.

Il mondo dell’hip-hop ha subito una grave perdita. La scena musicale deve dire addio a Reggie Gibson, in arte Saafir, rapper di Oakland noto non solo per le sue rime taglienti ma anche per il suo ruolo nel film “Nella giungla di cemento” del 1993. La notizia della sua scomparsa arriva come un duro colpo per amici, familiari e fan, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi ha amato la sua musica.

Saafir scompare a 54 anni: l’annuncio

A rendere nota la scomparsa del rapper è stato il suo collega e amico Xzibit. “Non riesco a credere di scrivere questo in questo momento, ma non so cos’altro fare.” – scrive su Instagram – “Verso le 8:45 di questa mattina, mio ​​fratello Reggie, conosciuto al mondo come Saafir, è morto. Abbiamo così tanta storia che non riesco nemmeno a spiegare cosa sto provando in questo momento“.

Nel post pubblicato su Instagram, Xzibit ha poi aggiunto: “A voi amici e a tutti quelli che sono rimasti scossi dalla sua perdita, vi chiedo se poteste aiutare Chop Black, suo fratello minore, e suo figlio: la famiglia ha davvero bisogno di essere sostenuta in questo momento. È tutto ciò che posso fare. La mia anima è in pezzi. Ti amiamo fratello“.

La causa della morte è stata una brutta malattia contro cui Saafir ha lottato per 15 anni. Al momento della scomparsa, infatti, il rapper era alle prese con le complicazioni di un cancro aggressivo alla colonna vertebrale.

Saafir: la carriera

La carriera di Reggie Gibson, meglio conosciuto come Saafir, è stata segnata da importanti successi e soprattutto da una presenza significativa nel mondo dell’hip-hop degli anni ’90. Il rapper ha anche partecipato come attore al film “Nella giungla di cemento“, grazie all’aiuto dell’amico Tupac Shakur che lo ha presentato ai registi.

Uno dei momenti più importanti della sua carriera è stata la battaglia rap televisiva contro gli Hieroglyphics, che lo portò ad ottenre un contratto con Quincy Jones. “Boxcar Sessions”. Il suo album di debutto del 1994, rimane un’opera fondamentale nel panorama hip-hop dell’epoca.