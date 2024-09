Ultimo lascia l’Italia con Jacqueline: ecco perchè

Ultimo ha salutato i fan sui social annunciando che per un po’ starà lontano dall’Italia: scopriamo dove sta andando il cantante!

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono pronti a lasciare l’Italia per un po’ di tempo. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantautore con uno scatto in banco e nero pubblicato sui social in cui appare insieme alla fidanzata ormai visibilmente incinta. Dove stanno andando? Scopriamolo insieme!

Ultimo: “Ciao Italia per un po’…”

Nel post pubblicato su Instagram, Ultimo ha scritto: “Ciao Italia per un po’…”. Il cantautore romano non ha aggiunto altri dettagli, ma è probabile che lui e Jacqueline abbiano deciso di allontanarsi per vivere in totale riservatezza un momento così delicato come la nascita del primo figlio.

I fan di Ultimo, infatti, sono noti per essere particolarmente invadenti ed è probabilmente per questo che la coppia ha deciso di allontanarsi senza dare troppe spiegazioni. Secondo alcune voci la coppia sarebbe diretta negli Stati Uniti, in modo che il bambino possa avere anche la nazionalità Americana.

Sotto al post Jacqueline, influencer di professione e figlia di Heather Parisi e del chirurgo ortopedico Giovanni Di Giacomo, ha commentato con ironia: “Stai scappando in Messico dì la verità“.

Heather Parisi: le parole sulla nascita della nipote

I rapporti tra Heather Parisi e la figlia non sono buoni. Anzi, poco tempo fa la stessa Jacqueline ha affermato sui social di non parlare con la madre da 10 anni. La nascita del nipote, però, potrebbe cambiare la situazione tra le due donne.

Ospite a Verissimo nella puntata di domenica 8 settembre 2024, Heather Parisi ha affermato: “Io sono felice di diventare nonna e di conoscere il mio futuro nipote. Per quale ragione io non vorrei incontrarlo? Ma ci mancherebbe altro. Spero che mi chiamerà nalacrilù, la gente non deve credere alle zecche e ai giornali spazzatura. Ho sempre seguito quello in cui credo”.