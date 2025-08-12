Scopriamo insieme alcuni dei cantanti più noti nati tra il 22 novembre e il 21 dicembre, sotto il segno del Sagittario.

Il Sagittario è il nono segno dello zodiaco, governato da Giove, noto per il suo spirito avventuroso, la curiosità intellettuale e l’energia travolgente. I nati sotto questo segno, che comprende il periodo dal 22 novembre al 21 dicembre, spesso si distinguono nel mondo della musica per la loro passione, originalità e voglia di sperimentare. In questo articolo, esploreremo alcuni dei cantanti più celebri nati sotto il segno del Sagittario, sia italiani che internazionali.

I cantanti italiani del segno del Sagittario

Tra gli artisti italiani nati sotto il segno del Sagittario troviamo Gianni Morandi, nato il 11 dicembre 1944. Con una carriera che abbraccia oltre sei decenni, Morandi è una delle icone della musica popolare italiana.

Gianni Morandi

Un altro nome significativo è Michele Bravi, nato il 19 dicembre 1994, che ha conquistato il pubblico con la sua voce emozionante e la partecipazione a “X Factor”. A questa lista si aggiunge anche Michele Zarrillo, nato il 18 dicembre 1957, noto per le sue ballate romantiche e la sua presenza scenica carismatica.

Uno sguardo agli artisti internazionali

A livello internazionale, il Sagittario ha regalato al mondo alcune delle voci più influenti. Taylor Swift, nata il 13 dicembre 1989, è una delle cantautrici più premiate della sua generazione, nota per la sua capacità di raccontare storie personali attraverso la musica.

Taylor Swift

Come non menzionare l’intramontabile Britney Spears. La popstar statunitense è nata il 2 dicembre 1981, ed è stata una figure più iconiche degli anni 2000, con una carriera segnata da successi planetari ma anche da molti drammi personali. Un altro nome da citare è Christina Aguilera, nata il 18 dicembre 1980, celebre per la sua potente voce e la sua versatilità artistica.