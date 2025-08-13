Scopriamo insieme alcuni dei cantanti più noti nati tra il 22 dicembre e il 20 gennaio , sotto il segno del Capricorno.

I nati sotto il segno del Capricorno – tra il 22 dicembre e il 20 gennaio – sono famosi per la loro tenacia, disciplina e ambizione. Nel mondo della musica, questi tratti si traducono in carriere costruite con rigore e arte. Scopriamo insieme alcuni artisti italiani e internazionali che riflettono lo spirito di questo segno di Terra.

I cantanti italiani nati sotto il segno del Capricorno

Nel panorama musicale italiano, diversi artisti incarnano la pazienza e la passione tipiche dei Capricorno. Tra i più noti, Marco Mengoni, nato il 25 dicembre 1988, incarna perfettamente il suo segno zodiacale. Perfezionista e attento a ogni dettaglio, ha dimostrato con la vittoria al Festival di Sanremo quanto la sua dedizione e disciplina possano trasformarsi in successo.

Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2024 – www.notiziemusica.it

Anche Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, nato il 23 dicembre del 1972, emerge per il suo perfezionismo quasi maniacale: noto per la sua schiettezza, non teme di sfidare se stesso e il pubblico, tipico tratto dei nati sotto questo segno.

Damiano David, nato l’8 gennaio 1999, incarna pienamente le caratteristiche del Capricorno. Ambizioso, testardo e metodico, ha guidato i Maneskin alla conquista di Sanremo e dell’Eurovision, dimostrando che il suo segno è strettamente legato a senso del dovere e volontà di eccellere. Infine, un altro volto noto è Guè Pequeno, nato il 25 dicembre 1980, che ha dedicato un album al suo segno – Tropico del Capricorno – uscito il 10 gennaio 2025, segno che la sua energia lavorativa e creativa è perfettamente incarnata nel suo percorso artistico.

Gli artisti internazionali del Capricorno

Tra le voci straniere, spicca David Bowie, nato l’8 gennaio 1947, icona di rivoluzione e sperimentazione musicale: un Capricorno che ha costruito la propria leggenda con tenacia, carattere e capacità di reinvenzione continua . Un altro esempio è Elvis Presley, nato il 8 gennaio 1935, anch’egli Capricorno simbolo di ambizione, disciplina e desiderio di riscatto, capace di dominare le scene mondiali con un carisma senza tempo.

David Bowie

Tra le artiste, Donna Summer, nata il 31 dicembre 1948, regina della disco, ha saputo incarnare con il suo talento la determinazione tipica del Capricorno. Infine, John Denver, nato il 31 dicembre 1943, cantante e cantautore americano, ha lasciato un segno profondo con il suo stile folk riflessivo, costruito su basi solide e lavori ben strutturati