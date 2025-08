Tutti gli artisti che diventeranno genitori nel 2025

Nel 2025 diversi artisti hanno annunciato di aspettare un bambino o di essere da poco diventanti neogenitori: scopriamo di chi si tratta!

Come già successo nel 2024, anche il 2025 sarà un anno speciale per molte star del panorama musicale, sia italiano che internazionale. Numerosi artisti hanno condiviso con i fan la notizia dell’arrivo di un figlio, tra emozione, attese e dolci messaggi sui social. Ecco un elenco aggiornato delle principali star musicali che aspettano un bambino quest’anno.

Gli artisti italiani che hanno annunciato di aspettare un bambino

Tra i nomi più amati dal pubblico italiano spicca Alessandra Amoroso, che ha annunciato con un post di essere incinta della sua prima figlia, alla quale darà il nome Penelope e nascerà a settembre. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan, che seguono da anni la cantante salentina.

Anche Tony Effe, il noto rapper romano, diventerà papà: lui e Giulia De Lellis aspettano una bambina che si chiamerà Priscilla. La coppia ha condiviso la notizia con una serie di scatti teneri sui social, confermando l’imminente arrivo del loro primo figlio. Sempre rimanendo in Italia, anche il trapper Shiva, noto per i suoi burrascosi trascorsi con la giustizia, ha annunciato di aspettare il suo secondo figlio.

Giulia De Lellis con Tony Effe

Le star internazionali che aspettano un bambino

Nel panorama internazionale, tra le prime a far parlare di sé è Rihanna, che ha rivelato la sua terza gravidanza sul red carpet del Met Gala, mostrando con orgoglio il pancione. Anche Jesy Nelson, ex Little Mix, ha emozionato i fan con l’annuncio della sua gravidanza gemellare insieme al compagno Zion Foster.

Rihanna e ASAP Rocky – www.notiziemusica.it

Altri nomi includono Pixie Lott, Ludmilla, Jessica Mauboy e Liz McClarnon, tutte in attesa di un bebè. Alcune di loro hanno alle spalle esperienze difficili, come la stessa McClarnon, che ha condiviso il suo lungo percorso prima di questa gioia.