Secondo le indiscrezioni, la coppia starebbe trascorrendo le vacanze estive separate a causa di alcuni presunti problemi.

Ultimo e Jacqueline continuano a far parlare di sé. In effetti, negli ultimi mesi, più volte si è pensato che la coppia stesse affrontando un periodo complicato, tant’è vero che alcuni hanno addirittura ipotizzato che tra loro fosse in corso una vera e propria crisi. Oggi, un nuovo dettaglio ha allarmato i fan: il fatto che il cantante e l’infuencer stiano trascorrendo le vacanze separati.

La (nuova) presunta crisi tra Ultimo e Jacqueline

Ad aver sollevato nuovamente le voci di crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, l’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima infatti ha condiviso sul suo profilo Instagram una domanda postale in Direct da un utente: “Ultimo e la compagna? Vacanze separate?“. Si tratta di un chiaro riferimento al fatto che nessuno dei due diretti interessati ha più condiviso foto in compagnia dell’altro, a maggior ragione ora che è tempo di vacanze.

In ogni caso, alla domanda Deianira ha risposto con la seguente dichiarazione: “Sì, ma anche se vogliono far vedere che va tutto bene, in realtà le cose non vanno alla grande, sempre per la storia della ballerina“. Jacqueline Luna Di Giacomo a Roma – notiziemusica.it

Il supporto di Jacqueline a Ultimo

Chiaramente quelle riportate sono semplicemente delle indiscrezioni, dal momento che né Ultimo, né Jacqueline hanno voluto commentare le notizie sul loro conto che si stanno diffondendo sul web. In ogni caso, si tratta di un gossip cui la coppia non è nuova, ma a modo loro già nei mesi passati il cantante e l’influencer hanno cercato di smentire le voci sul loro conto.

In effetti, nelle ultime settimane, Jacqueline non ha mai smesso di sostenere il fidanzato impegnato nella tournée in giro per gli stadi di tutta Italia. Non a caso, sono molteplici i video pubblicati in rete in cui si vede la figlia di Heather Parisi cantare a squarcia gola le canzoni di Ultimo, mostrandogli tutto il suo supporto.