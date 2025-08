Il frontman dei The Kolors ha interrotto le prove con la band per soccorrere un cane maltrattato e ha chiamato i Carabinieri.

Stash, la voce dei The Kolors, è diventato protagonista di un gesto eroico: il cantante, infatti, ha interrotto le prove del concerto per andare a salvare un cane in stato di abbandono e maltrattamento. Il cantante ha anche chiamato i Carabinieri che sono prontamente accorsi sul luogo e sui social ha lanciato un duro appello a tutta la comunità di Internet.

Stash furioso sui social: “Aiutateci a denunciare questo schifo”

È durissimo l’appello fatto da Stash sui social. Il cantante, infatti, ha deciso di condividere coi suoi fan un evento che l’ha toccato da vicino qualche giorno fa. Tutto è cominciato per caso, quando Stash si è imbattuto in un cane chiuso all’interno di una gabbia molto sporca senza acqua e cibo.

L’artista ha postato una foto del meticcio sul suo profilo Instagram, denunciando quanto appena accaduto tramite un testo scritto in sovrimpressione: “Stiamo provando a contattare gli enti di competenza, ma non riusciamo ad avere risposta“, scrive il cantante, per poi aggiungere: “Abbiamo appena assistito a questo scempio sulla sp53 all’altezza di “Mattinatella” in direzione Vieste. Per favore, aiutateci a denunciare questo schifo!“. Stash dei The Kolors

Stash: “Mi sale il nervoso”

Poco dopo il cantante è riuscito a contattare i Carabinieri, che sono accorsi subito sul posto indicato. “Siamo in contatto telefonico con loro, che si stanno recando tempestivamente sul posto. Grazie al loro intervento il cagnolino è stato messo in salvo … Se penso a come si spaventava anche quando gli mettevamo l’acqua mi sale un nervoso“, ha spiegato ai follower l’artista.

Il tour dei The Kolors

In ogni caso, il tour dei The Kolors procede e una tappa dopo l’altra la band sta toccando molteplici località italiane. La prossima data in programma è quella del 9 agosto presso Modica, per poi proseguire a Santa Maria di Castellabate Castelnuovo di Garfagnana, Sesto San Giovanni e Roma. Il tour poi si concluderà a Milano il 23 marzo 2026.