Il cantante, ospite al Tg1, ha voluto rivolgere una rara dedica e un dolce augurio a Enea, suo figlio e di Jacqueline, la compagna.

Ultimo è inarrestabile e negli ultimi anni ha collezionato molteplici grandi successi: dal tour negli stadi al colossale evento (sold out) a Tor Vergata, previsto per il 4 luglio 2026. Ma tra un impegno e l’altro, il cantante non smette di pensare e parlare di Jacqueline Luna Di Giacomo, la sua compagna e di Enea, il loro bambino. È proprio a quest’ultimo, in occasione di un’intervista per il Tg1 che Ultimo ha voluto fare una dedica a un dolce augurio.

Il prezioso augurio di Ultimo al figlio Enea

Il motivo principale per cui Ultimo ha partecipato all’intervista del Tg1 era l’annuncio dell’evento a Tor Vergata previsto per il prossimo anno. In quest’occasione, il cantante ha dichiarato emozionato: “Sarà una delle cose più belle della mia vita“. In effetti, l’artista ha molto per cui gioire, dato che i 250.000 biglietti per l’evento sono andati sold out nel giro di un’ora.

Ma Ultimo non si è fermato qui, anzi, ha voluto parlare della paternità, la nuova avventura intrapresa in seguito alla nascita di Enea, il figlio nato dall’amore per Jacqueline Luna Di Giacomo, la sua compagna. In merito a ciò, il cantante ha dichiarato: “Essere diventato padre mi dà molta responsabilità da una parte, ma anche molta leggerezza“. A questo punto l’augurio speciale per il piccolo: “Spero che mio figlio possa avere un giorno la mia stessa rabbia per raggiungere quello che vuole“. Ultimo

Jacqueline Luna e la dedica speciale al figlio

Come ormai in molti sanno, Jacqueline Luna Di Giacomo è la compagna di Ultimo. La giovane e il cantante si sono conosciuti nel 2020 e da quel momento non si sono più lasciati. Anzi, la loro relazione è maturata giorno dopo giorno, diventando sempre più forte e solida, finché il 30 novembre 2024 sono diventati genitori di Enea, il loro primo bambino.