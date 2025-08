Dopo la morte e i funerali del cantante, è arrivato il momento di discutere sul come verrà distribuita l’eredità da record.

Ozzy Osbourne è mancato lo scorso 22 luglio a 76 a causa del morbo di Parkinson. A distanza di una settimana, la famiglia ha organizzato i funerali e ora si trova a dover trattare un’altra delicata questione: la suddivisione dell’eredità milionaria del cantante. Ecco a quanto ammonta e come potrebbe essere suddiviso il patrimonio da record.

Ozzy Osbourne, ecco a quanto ammonta il suo patrimonio

Quello che Ozzy Osbourne ha accumulato nel tempo è un patrimonio da record. Infatti, si dice che il cantante abbia lasciato alla famiglia un’eredità di circa 200 milioni di euro. Questa deriva dalla fiorente attività coi Black Sabbath e dai 13 album di Ozzy da solista, ma in parte anche dall’Ozzyfest. Quest’ultimo è un festival itinerante cominciato nel 1996 e che negli anni ha incassato ben 87 milioni di euro in biglietti e più di 43,5 milioni in merchandising.

Non mancano poi i proventi del reality “The Osbournes”, uno show incentrato sulla famiglia del cantante a cui hanno preso parte anche Sharon, sua moglie, e Kelly e Jack, i figli. La serie ha avuto un grande successo, tant’è vero che dopo la prima stagione per la famiglia Osbourne sono arrivati a circa 18 milioni di euro.

Come potrebbe essere divisa l’eredità di Ozzy Osbourne

Chiaramente non ci sono delle informazioni ufficiali in merito alla suddivisione del patrimonio del cantante, ma nelle ultime ore ci sono diverse indiscrezioni in merito a quanto potrebbe accadere. In merito a ciò, si dice che Sharon, la moglie di Ozzy, erediterà almeno il 50% del patrimonio. La parte rimanente sarà suddivisa tra i figli del cantante.

Si dice infatti che che Kelly e Jack potrebbero ereditare certe proprietà come la villa ad Hancock Park, la casa in California e una percentuale dei diritti editoriali delle opere realizzate da loro padre e le licenze dei vari spettacoli televisivi. Per quanto riguarda Aimee, invece, la figlia che non è mai comparsa nel reality show, si dice che potrebbe ricevere la sua eredità con pagamenti trimestrali fino al raggiungimento dei 50 anni, per poi ricevere per intero l’ultima tranche.