Tormentoni estivi: quali sono le hit più ascoltate del 2025

Anche l’estate 2025 è ricca di tormentoni estivi che ci faranno ballare fino a settembre: scopriamo quali sono quelli più ascoltati.

Ogni estate porta con sé una nuova ondata di “tormentoni” che aspirano a diventare la colonna sonora di ricordi indimenticabili, e l’estate del 2025 non fa eccezione. Da Fedez e Clara, ad Alessandra Amoroso con Serena Brancale: scopriamo quali sono le hit che stanno scalando le classifiche di ascolti.

I due singoli più ascoltati dell’estate

Quest’anno la scena musicale italiana si arricchisce di collaborazioni sorprendenti e ritorni molto attesi. Tra le novità più chiacchierate, un duetto inedito attira l’attenzione: Fedez e Clara, entrambi freschi di esperienza sanremese, che sono tornati con il singolo “Scelte Stupide“.

Fedez a Sanremo 2025 notiziemusica.it

Un’altra collaborazione che promette di portare il sapore dell’estate nelle nostre casse è quella tra Alessandra Amoroso e Serena Brancale. Il brano si intitola “Serenata” ed è una ballata che affonda le sue radici nella tradizione pugliese.

Anche i The Kolors, come tutti gli anni, sono tornati con una hit estiva: “Pronto come va“. Si tratta di un brano nostalgico che evoca emozioni e sensazione delle storie d’amore estive vissute tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000.

Ritorni sulle scene musicali

Nel panorama musicale italiano spiccano anche i ritorni, come quello di Elodie. L’artista, conosciuta per la sua voce affascinante sta scalando le classifiche con la sua “Mi Ami Mi Odi“. Noemi non resta a guardare e sceglie lo stesso giorno di Elodie per lanciare “Non sono io”, un singolo che segue la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Elodie canta sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

La canzone nasce dalla collaborazione con artisti del calibro di Mahmood, Blanco, Riccardo Zanotti, Zef e Alessandro La Cava. Si prospetta un’estate ricca di emozioni per Noemi, che precede con questo lancio il suo tour estivo.