Gli eventi più attesi di Agosto 2025: tutti i concerti in programma

L’estate 2025 è ricca di eventi musicali imperdibili: scopriamo quali sono i concerti e gli appuntamenti più attesi di agosto!

Agosto 2025 sarà un mese ricco di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di musica dal vivo. Dalle grandi piazze cittadine ai festival all’aperto, artisti italiani e internazionali si susseguiranno sul palco regalando serate indimenticabili. In questo articolo scopriamo i concerti più attesi, per non farsi scappare neanche un battito estivo.

Concerti agosto 2025: grandi nomi italiani sui palchi estivi

L’1 agosto sarà una giornata intensa: Afterhours si esibiranno a Cagliari, mentre a Roma, nell’ambito del Rock in Roma, saliranno sul palco gli Smashing Pumpkins all’Ippodromo delle Capannelle . Parallelamente, a Porto Rotondo, la PFM regalerà una serata al Teatro Mario Ceroli, mentre nei tour estivi non mancano nomi come Irama a Riccione, Francesco Gabbani a Ostuni.

Nei giorni successivi, il 6 agosto sarà la volta di Gianna Nannini in vari appuntamenti, seguita da un ricco calendario che include Noemi, Fabrizio Moro, Rocco Hunt, Lazza, The Kolors. Per chi ama le atmosfere di respiro più intimista, Elodie sarà protagonista dello Stadium Show negli stadi e palasport, proseguendo la vivace stagione estiva.

Superstar straniere e grandi festival internazionali

Agosto porta con sé anche grandi nomi internazionali. Il Music of the Spheres World Tour di Coldplay farà tappa in Europa, con date previste a Londra il 22, 23, 26, 27, 30 e 31 agosto. In Italia, i festival saranno protagonisti: a Olbia il Red Valley Festival (13–16 agosto) ospiterà artisti nazionali e internazionali.

L’AMA Music Festival di Vicenza proporrà concerti di band rock come The Prodigy, Stereophonics e Queens Of The Stone Age tra il 19 e il 24 agosto. Sempre ad agosto, nomi come Post Malone (27 agosto a Milano), Drake (29 agosto a Milano) e Vampire Weekend (19 agosto a Romano d’Ezzelino) promettono serate da ricordare.