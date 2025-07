Geolier in concerto a Napoli: la scaletta delle canzoni

Geolier è pronto per i due concerti all’Ippodromo di Agnano di Napoli: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni.

Il 25 e il 26 luglio, Geolier, uno dei rapper più amati della scena musicale italiana, si esibirà con due concerti imperdibili all’Ippodromo di Agnano di Napoli, sua città natale. Scopriamo insieme quali sono le altre date del suo tour 2025 e quale sarà la scaletta delle canzoni che porterà sul palco nel corso di queste due serate napoletane.

Geolier: il tour 2025

Per il tour 2025 Geolier ha organizzato una serie di concerti che si distribuiranno lungo la penisola, a partire dal Sud con tappe a Napoli, proseguendo poi verso il Centro e il Nord Italia, fino a concludere con una performance nell’iconica Arena di Verona. Oltre alle già menzionate località, l’artista si esibirà anche in festival estivi di rilievo come l’Oversound Music Festival a Lecce, il Campobasso Summer Festival e il Sotto Il Vulcano Fest a Catania.

Geolier

Ecco la lista completa delle date del tour estivo 2025 di Geolier:

31 luglio, Lecce – Oversound Music Festival

2 agosto, Campobasso – Campobasso Summer Festival

4 agosto, Catania – Sotto Il Vulcano Fest

5 agosto, Catania – Sotto Il Vulcano Fest

27 settembre, Verona – Arena di Verona

La scaletta delle canzoni

Geolier porterà sul palco dei concerti a Napoli una selezione di canzoni che comprenderà i suoi brani più recenti ma anche i successi più amati dal pubblico. Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni: