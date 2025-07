Damiano David rompe il silenzio, la verità sull’addio ai Maneskin: “Avevo bisogno di ritrovare me stesso”

Damiano David prende una pausa dai Måneskin e si riscopre solista con “Funny Little Fears”, un album che segna la sua rinascita artistica.

Damiano David ha deciso di fare un passo di lato, ma non indietro. Dopo anni passati al centro del ciclone con i Måneskin, tra tour mondiali, dischi di platino e palchi infuocati, il frontman romano ha scelto di rallentare.

Non per stanchezza, o almeno non solo, ma per ritrovare se stesso. Una decisione che ha spiazzato i fan, certo, però era nell’aria. Troppe cose tutte insieme, troppa pressione, troppa aspettativa. E allora meglio fermarsi, respirare, e ricominciare da capo. O quasi.

Damiano David le sue parole sui Måneskin

Damiano non ha mai parlato di rottura, né tantomeno di addio. Anzi, ha chiarito fin da subito che quella con i Måneskin è una storia aperta, una famiglia musicale che prima o poi tornerà a suonare unita. Solo che per adesso ha sentito il bisogno di esplorare un’altra parte di sé.

Senza ombra di dubbio, la scelta di mettersi in gioco da solo rappresenta un atto di coraggio. Poteva continuare a surfare sull’onda lunga del successo della band, e invece ha preferito prendersi il rischio di partire da zero, con un progetto che porta solo il suo nome.

Damiano David parla del suo rapporto con i Maneskin, solo una pausa consapevole

“Funny Little Fears” non è un disco urlato, non è neanche un manifesto. È più che altro un diario musicale, un viaggio dentro le sue emozioni. Lo ha spiegato bene lui stesso in un’intervista a La Stampa, dove ha detto di aver voluto «scrivere senza pressioni, come un gioco».

E in effetti si sente, perché il suono è più intimo, più morbido, a tratti malinconico. Una direzione che sorprende, ma che convince. Non c’è la rabbia rock dei Måneskin, c’è piuttosto una voglia di raccontarsi senza filtri, con la voce che non urla ma sussurra.

Il disco sta funzionando. Le prime tracce pubblicate hanno raccolto buoni numeri in streaming, e anche la critica – inaspettatamente – non si è fatta pregare. Damiano ha qualcosa da dire, questo è chiaro. E sa come dirlo, senza forzature.

Al New Musical Express, parlando del futuro, ha dichiarato: «Torneremo quando saremo tutti ben riposati. Voglio che il prossimo progetto nasca dal cuore». Parole che non suonano come una promessa, ma come una visione.

In fondo, quella di Damiano è solo una pausa consapevole. Un tempo per sé, per scrivere, per provare, per sbagliare anche, se serve. Ma sempre con quella fame autentica che lo ha portato, insieme ai suoi compagni, dai piccoli locali romani ai riflettori di tutto il mondo. Adesso, però, è il momento di stare un po’ da solo. E a giudicare da come è partito questo nuovo capitolo, forse è proprio quello che ci voleva.