Tommaso Paradiso in tour nell’estate del 2024: la data e biglietti del concerto del cantautore romano per il Tommy Summer Tour.

Periodo di grandi novità per Tommaso Paradiso. Il cantautore romano ha da pochi giorni dato alle stampe il suo nuovo album, il secondo da solista, Sensazione stupenda, e sta per partire per il suo nuovo tour nei palasport.

Ma le belle notizie non finiscono qui. In attesa di poterlo rivedere sui palcoscenici di tutta Italia per il Tommy Tour 2023, l’artista si sta già proiettando verso il Tommy Summer Tour 2024, il nuovo giro di concerti in programma nell’estate del prossimo anno. Al momento non si conoscono i dettagli dell’intero calendario, ma il cantautore ha già voluto rivelare la prima importantissima data.

Tommaso Paradiso in concerto al Rock in Roma

A distanza di cinque anni dallo storico concerto al Circo Massimo con i Thegiornalisti, Paradiso tornerà protagonista nel calendario dei concerti di uno dei festival musicali più importanti dell’estate italiana, sicuramente il più ricco dell’estate romana: il Rock in Roma.

Tommaso Paradiso

Dopo il sold out già registrato dalla prossima data nel Palazzo dello Sport della Capitale, l’artista ha quindi voluto già annunciare non un bis, ma un nuovo concerto nell’estate del 2024, stavolta all’Ippodromo delle Capannelle.

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il prossimo 4 luglio. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan dell’ex cantautore dei Thegiornalisti. I biglietti sono in vendita dal 14 ottobre sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Le date del tour di Tommaso Paradiso nei palasport

Prima dell’appuntamento estivo, che sarà seguito ovviamente da tante altre date ancora da annunciare, ci sarà comunque spazio per i prossimi concerti nell’autunno 2023. Live che permetteranno al cantautore di presentare per la prima volta dal vivo i brani del suo nuovo album, Sensazione stupenda, dalla hit estiva Viaggio intorno al sole al singolo Blu ghiaccio travolgente.

Di seguito il calendario completo con tutti gli appuntamenti:

– 16 novembre al Palazzo dello Sport di Roma

– 19 novembre al PalaPartenope di Napoli

– 21 novembre al PalaFlorio di Bari

– 25 novembre alla Kioene Arena di Padova

– 28 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 2 dicembre al PalaCatania di Catania

– 6 dicembre al PalaAlpitour di Torino

Riproduzione riservata © 2023 - NM