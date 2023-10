Bruno Mars, le canzoni migliori: da Grenade a Uptown Funk, i brani più rappresentativi del cantautore e produttore discografico americano.

Bruno Mars, alias Peter Gene Hernandez, si è rapidamente imposto, nel panorama musicale internazionale, come una delle principali popstar mondiali, a partire dal brano Just the Way You Are, pubblicato nel 2010. Un’artista dei record, visto che ha scalato, in vari paesi del mondo, le classifiche con le sue canzoni orecchiabili, che coniugano suoni passati con quelli squisitamente legati al presente.

Considerando i tre album che ha pubblicato nel corso della sua carriera, ecco le migliori canzoni che sono state realizzate dal produttore e discografico statunitense.

Bruno Mars

Bruno Mars, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Grenade, canzone presente nell’album Doo-Wops & Hooligans pubblicato nel 2010. Il brano è una canzone di rottura che descrive dolorosi crepacuori, creando una connessione istantanea con una vasta gamma di fan della musica pop. Bruno Mars ha ottenuto tre nomination ai Grammy Award per il brano, tra cui Record of the Year e Song of the Year, ma ha perso contro Adele. Grenade è stato un singolo di successo pop n. 1 in molti paesi del mondo, compresi gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Il video di Grenade:

L’ispirazione per scrivere la canzone – come riferito dall’artista – è scattata dopo aver ascoltato una canzone che il produttore Benny Blanco ha suonato per lui da una band senza contratto. L’artista ha contattato un membro della band e ha iniziato a lavorare alla sua versione di Grenade. La canzone è arrivata in cima alla classifica delle radio pop tradizionali ed è salita alla posizione numero 3 della radio pop per adulti.

Procediamo con Locked Out of Heaven, brano presente nell’album Unorthodox Jukebox, pubblicato nel 2012. Locked Out of Heaven è una canzone ritmata con riconosciuta influenza dei Police. Mark Ronson e Jeff Bhasker hanno partecipato alla sua produzione e il risultato è stata una hit pop n. 1 negli Stati Uniti e una top 10 di successo in tutto il mondo. Ha raggiunto la top 10 sia nelle classifiche del pop per adulti, che in quella contemporanea per adulti, oltre a farsi strada nella top 20. Locked Out of Heaven ha ottenuto tre nomination ai Grammy Award, tra cui Record of the Year e Song of the Year.

Il video di Locked Out of Heaven:

Il video musicale di accompagnamento è una clip che vede il cantante divertirsi con la sua band. L’elemento principale che fa sembrare retrò il video musicale è la sensazione granulosa del filmato. Ha ottenuto tre nomination agli MTV Video Music Awards e ha vinto il premio come Miglior video maschile.

C’è, poi, Uptown Funk! con Mark Ronson. I produttori Mark Ronson e Jeff Bhasker avevano precedentemente lavorato con Bruno Mars per il suo successo pop numero uno Locked Out of Heaven e altre canzoni. I tre hanno collaborato di nuovo per questo singolo principale dall’album Uptown Special di Mark Ronson.

Il video di Uptown Funk!:

Traendo ispirazione dal Minneapolis Sound degli anni ’80 e da band funk come Zapp e The Gap Band, il brano è stato un successo immediato. Ha trascorso 14 settimane alla posizione numero 1 negli Stati Uniti ed è stato un successo pop in tutto il mondo. La canzone ha ottenuto due nomination ai Grammy Award, inclusa quella per Record of the Year.

Bruno Mars, That’s What I Like e Just the Way You Are

That’s What I Like è stato rilasciato come secondo singolo dall’album 24K Magic e ha superato il singolo della title track in classifica. È arrivato fino alla posizione numero 1 e presenta La canzone un groove R&B, che strizza l’occhio alla nuova musica jack swing della fine degli anni ’80 e dei primi anni ’90. Ha anche raggiunto il podio nelle radio pop e R&B tradizionali, nonché la posizione numero 2 alla radio pop per adulti. Il cantante ha eseguito That’s What I Like alla cerimonia dei Grammy Awards 2017.

Il video di That’s What I Like:

Infine, citiamo Just the Way You Are. Questo è stato il singolo di debutto da solista per Bruno Mars. È una dolce canzone di romantica devozione. È arrivata alla posizione numero 1 sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, rendendo Bruno Mars una pop star osannata in tutto il globo. Just the Way You Are ha venduto più di nove milioni di copie solo negli Stati Uniti ed è apparso nello show televisivo, Glee.

Il video Just the Way You Are:

Riproduzione riservata © 2023 - NM