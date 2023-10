Kanye West in concerto a Campovolo: la data, i biglietti e tutti i dettagli sull’evento speciale del rapper.

I grandi del rap americano, o meglio mondiale, ci hanno preso gusto: hanno scelto l’Italia per regalare show indimenticabili a tutti i loro fan. Lo ha fatto Travis Scott al Circo Massimo la scorsa estate, con tanto di apparizione a sorpresa di Kanye West. E lo sta per fare, o meglio lo starebbe per fare, anche lo stesso Ye.

Il più folle tra i nomi del rap a stelle e strisce, a quanto pare, avrebbe prenotato infatti l’RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, per un evento speciale che avrebbe dovuto tenersi il 13 ottobre ma che a quanto pare sarebbe stato rinviato di una settimana. Ma cosa sappiamo riguardo a questo show molto misterioso? Ecco tutti i dettagli finora emersi.

Kanye West in Italia: concerto a Campovolo?

A lanciare per prima l’indiscrezione è stato il profilo X GoodAssSub, secondo cui un rapper internazionale avrebbe programmato un evento a Campovolo, davanti a circa 100mila persone. Subito il pensiero è andato proprio a Ye, in Italia ormai da mesi e apparso sabato sera anche a Marassi per la gara tra Genoa e Milan.

Kanye West

Se intanto si era sparsa anche la voce di un possibile evento non di Kanye, ma di Drake. In effetti, il rapper canadese è atteso da uno show in Italia. Solo che non dovrebbe essere a Campovolo, bensì al Colosseo di Roma, stando ai rumor.

Intanto, a Reggio Emilia i lavori starebbero proseguendo, anche se logisticamente ci sarebbero troppe difficoltà per far andare in scena l’evento il 13 ottobre. Stando a quanto riferito da Reggionline è più probabile che lo show sia destinato a vedere la luce il prossimo 20 ottobre.

Concerto o listening event?

Sulla portata dell’evento non ci sono dubbi: sarà sicuramente qualcosa di storico, di livello mondiale, probabilmente di mai visto prima in Italia. Esiste però il forte dubbio che non si tratti di un vero concerto, bensì di un listening event.

Come già accaduto due anni fa il suo ultimo album, Donda, il rapper potrebbe optare per un listening event, uno show molto speciale per far ascoltare in anteprima il work in progress del suo prossimo album, atteso da un momento all’altro. Una scelta simile l’artista l’aveva già fatta proprio prima dell’uscita di Donda, con un evento simile al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. L’ipotesi dunque è più che verosimile, anche se ulteriori dettagli li scopriremo solo tra qualche giorno.

