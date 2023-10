Andiamo alla scoperta delle migliori canzoni di Jackson Browne, cantautore introspettivo fra gli artisti più in voga degli anni Settanta.

Clyde Jackson Browne nasce a Heidelberg in Germania il 9 ottobre del 1948 sotto il segno della bilancia. Cantautore introspettivo, intimista, intenso e profondo, l’apice della sua carriera lo ha raggiunto negli anni Settanta, diventando uno degli artisti più di spicco di tutta la West Coast e arrivando ad essere paragonato ad artisti come Neil Young e Bruce Springsteen. Nel corso della sua carriera Jackson si farà notare sia per le sue canzoni che per il suo impegno civile.

Chitarra

Le migliori canzoni di Jackson Browne

Sono tanti i successi che hanno reso Browne fra i cantautori più interessanti della scena americana. Eccone 5 selezionati da noi per una playlist tutta da gustare. Cominciamo subito e ripercorriamo insieme alcuni dei più bei brani della carriera del cantautore.

Browne: Stay

Scritta nel 1977, la canzone è estratta da Running on Empy e ancora oggi è considerata da tutti i suoi fan e non una delle sue più belle creazioni. Emozionante e intensa.

Ecco il video di Stay:

Jackson Browne: The Road

The Road è una canzone scritta dal cantautore statunitense Danny O’ Keefe nel 1972. Qualche anno dopo viene ripresa e rielaborata da Jackson, ed ecco il risultato.

Riascoltiamola insieme:

Jackson Browne: Running On Empty

Canzone che dà il titolo all’omonimo album, nonché quarta fatica in studio del cantante, che nel 1977 con questo lavoro raggiunge la piena maturità artistica confermandosi ancora una volta fra le proposte più interessanti del periodo.

Andiamo a gustarci il video:

Jackson Browne: Late for Sky

Se facciamo un salto indietro fino al terzo disco di Browne dobbiamo andare al 1974. Si chiama Late for Sky e questa è la canzone che dà il titolo al suo lavoro. Un capolavoro tutto da ascoltare.

Di seguito il video di Late for Sky:

Jackson Browne: The Pretender

Concludiamo con l’ultimo pezzo della nostra playlist. Anche qui abbiamo una title track, The Pretender. Era l’anno 1976 e Jackson dava alla luce un nuovo successo.

Ecco a voi il video di The Pretender

Riproduzione riservata © 2023 - NM