Da Born in the U.S.A a Street of California, ecco le migliori canzoni di Bruce Springsteen per rivivere insieme la carriera del Boss!

Se Bruce Springsteen è conosciuto in tutto il mondo con il nome di The Boss, un motivo ci sarà. Nato il 23 settembre del 1949, parliamo di uno degli artisti più importanti degli ultimi anni, fra i più conosciuti nell’ambito della musica rock, e che è diventato famoso grazie alle sue meravigliose canzoni e alle sue esibizioni sempre coinvolgenti e incredibili. Scopriamo le migliori canzoni di Springsteen!

Le migliori canzoni di Bruce Springsteen

Una serie di album e canzoni senza tempo, che resteranno per sempre fra le colonne della miglior musica di sempre. Basti pensare ad alcuni dei suoi migliori dischi, come Born to Run, Born in the U.S.A o The River: canzoni scritte col cuore, che arrivano dritte allo stomaco.

Bruce Springsteen

In più di quarant’anni di carriera, Bruce ha venduta circa 120 milioni di copie in tutto il mondo. Difficile, dunque, riassumere una carriera così in 5 canzoni. Ma noi ci abbiamo provato!

Bruce Springsteen: Born in the U.S.A

Una perla inestimabile della musica globale. È la canzone del Boss più famosa, tratta dal suo omonimo album del 1984, Born in the U.S.A. Un inno generazionale che ha fatto innamorare l’America di lui, una canzone patriottica che ha lasciato un segno profondissimo.

Ecco il video:

Bruce Springsteen: Dancing in the Dark

Sempre dal suo album Born in the U.S.A, c’è Dancing in the Dark, primo singolo estratto e che ancora oggi rappresenta il più grande successo commerciale dell’artista. Bruce, con questo pezzo, arrivò secondo nella classifica Billboards.

Riascoltiamola insieme:

Bruce Springsteen: Born to Run

Facciamo un salto indietro, anzi, una corsa. Siamo nel 1975, anno del terzo disco di Springsteen, Born to Run. Dentro all’album è contenuta l’omonima traccia che dà il titolo alla raccolta, nonché il primo singolo di successo dell’artista. Pensate che la canzone è stata al 21esimo posto fra le migliori di sempre secondo Rolling Stone.

Ecco per voi il video:

Bruce Springsteen: The River

Arriva poi The River, disco pubblicato nel 1980 e che ancora una volta prende il titolo da una traccia. Springsteen scrisse però la canzone qualche anno prima, e più tardi disse che ad ispirarla furono il cognato e la sorella Virginia, rimasta incinta a soli 17 anni.

Gustiamola insieme ancora una volta:

Bruce Springsteen: Streets of Philadelphia

Canzone scritta per il film Philadelphia, è un pezzo che risale al 1993 ed è fra le ballate più intense del cantante. Un grido alla vita che affronta il delicato tema dell’AIDS, e che fece vincere a Bruce un Oscar alla miglior canzone e ben quattro Grammy.

Per voi, l’ultimo brano della nostra top five:

