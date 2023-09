Pinguini Tattici Nucleari, tour indoor nel 2024: le date e i biglietti dei concerti del gruppo bergamasco nei palasport.

I Pinguini Tattici Nucleari sono inarrestabili. All’indomani del loro straordinario tour estivo, concluso con un concerto per loro storico alla RCF Arena di Reggio Emilia, in quel di Campovolo, la band bergamasca guidata da Riccardo Zanotti ha già annunciato i prossimi appuntamenti dal vivo.

Dopo aver girato l’Italia, suonando in tantissimi stadi, a volte anche in condizioni fisiche non del tutto ottimali, hanno scelto infatti di prendersi un periodo di meritato riposo. Ma non troppo lungo. Torneranno in tour già nel 2024, in particolare in primavera, alla conquista ancora una volta dei palazzetti italiani.

Pinguini Tattici Nucleari: il tour prosegue nel 2024

Ad annunciare il prosieguo del tour, o meglio le nuove date indoor di un tour che, al di là del nome, si preannuncia nuovo rispetto a quello appena concluso, sono stati gli stessi Pinguini con un post pubblicato sul loro account ufficiale su Instagram.

Pinguini Tattici Nucleari

“Dentro ogni fine c’è un nuovo inizio“, hanno scritto i ragazzi subito dopo la grande festa di Campovolo, davanti a 80mila persone. Messi da parte gli stadi, ripartiranno dai palazzetti: “Chiaramente lo show non sarà uguale, a partire dalla scaletta e dalla ‘narrazione’, ma ne parleremo più avanti!“.

Le date e i biglietti del tour

Organizzato da Magellano concerti, il Fake News Indoor Tour 2024 proseguirà dunque all’interno di alcuni dei più importanti palazzetti italiani, a partire dalla prossima primavera. Al momento è stato svelato un calendario già piuttosto lungo, ma non è detto che non possano aggiungersi ulteriori date nelle prossime settimane.

Di seguito le date annunciate per il tour 2024 della band di Riccardo Zanotti:

– 3 e 4 aprile al Palazzo del Turismo di Jesolo (Venezia)

– 8, 9, 11, 12 e 13 aprile, 17 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 16, 17, 19 e 20 aprile al Pala Alpitour di Torino

– 23 e 24 aprile alla Vitrifrigo Arena di Pesaro

– 26 e 27 aprile, 15 e 16 maggio all’Unipol Arena di Bologna

– 29 e 30 aprile al Modigliani Forum di Livorno

– 2, 3 e 4 maggio al Mandela Forum di Firenze

– 7, 8, 10 e 11 maggio al Palazzo dello Sport di Roma

– 20 e 21 maggio al Palapartenope di Napoli

– 24 e 25 maggio al Palaflorio di Bari

– 28 e 29 maggio al Palarescifina di Messina

I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Riproduzione riservata © 2023 - NM