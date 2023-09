Le migliori canzoni di Ornella Vanoni: da L’appuntamento a Ti voglio, i brani più belli e significativi della carriera della cantante.

Ornella Vanoni è una delle artiste più longeve della musica italiana. La sua carriera, infatti, ebbe inizio nel 1956 e, da allora, l’artista non si è mai fermata. Ha pubblicato, infatti, 112 album e ha venduto 65 milioni di dischi, classificandosi come una delle voci italiane di maggior successo. Oltre alla musica, ha avuto anche una carriera in ambito cinematografico. Scopriamo insieme le canzoni più belle della sua discografia, in cui non abbiamo potuto non citare il brano L’appuntamento.

Ornella Vanoni

L’appuntamento – 1970

L’appuntamento fu composto da Roberto Carlos ed Erasmo Carlos. Il brano in italiano, invece ho dettato da Bruno Lauzi. La canzone è contenuta nell’album dell’artista, intitolato appuntamento con Ornella Vanoni. La canzone, inoltre tra ispirazione anche da un pezzo di Bobby Russell, intitolato Honey. Si può ascoltare questo brano nella colonna sonora del film Ocean’s Twelve. Il video:

Un sorriso dentro al pianto – 2021

Un sorriso dentro al pianto è uno dei brani più recenti della cantante italiana: la canzone, infatti fu pubblicata nel mese di gennaio del 2021, contenuta nell’album Unica. Fu la stessa artista a scriverla, a sei mani con Pacifico e Francesco Gabbani. Il video:

La voglia, la pazzia – 1976

La voglia, la pazzia è un brano di Ornella Vanoni, che fu pubblicata nel 1976. La traccia fa parte dell’album la voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria e il testo in questione, fu scritto insieme a Vinícius de Moraes e Toquinho. Il testo parla dell’inizio di un amore, che infonde allegria all’interno della vita dell’io narrante e che apre le porte verso un futuro più radioso, privo di incertezze e di insicurezze, per abbandonarsi totalmente al sentimento. Il video:

Ti voglio – 1977

Ti voglio è un brano del ’77, contenuto nell’album Io fuori. Il testo parla della volontà di abbandonarsi totalmente alla persona che si ha accanto, senza pensare troppo alle conseguenze e a quello che potrebbe accadere in futuro: “Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio. Mi spoglio dei mille problemi che c’erano in me. Mi piaci, mi piaci, immagino i baci. Cosa importa volere sapere domani cos’è?“. Il video:

Rossetto e cioccolato – 1995

Rossetto e cioccolato è un brano del 1995, contenuto nell’album Sheherazade. Fu il secondo estratto dell’album e divenne uno dei brani più iconici e rappresentativi della carriera di Ornella Vanoni: “Si fa così, Rossetto e cioccolato che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento“. Il video:

