Alla scoperta di Thom Yorke, dalla vita privata a Jeff Buckley. Sapevi che il cantante dei Radiohead ha la fobia delle macchine?

Nato il 7 ottobre del 1968, Thom Yorke è del segno della Bilancia. Leader dei Radiohead, il cantante è diventato una vera e propria icona per gli amanti della musica rock. Artista in grado di trasmettere emozioni (e non è poco), chitarrista, bassista, batterista e pianista, Thom è un artista a 360 gradi. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui.

Chi è Thom Yorke: biografia e carriera

Thomas Edward Yorke è nato a Wellingborough, in Inghilterra, il 7 ottobre 1968. Musicista, compositore e cantautore, è diventato famoso in tutto il mondo per aver guidato i Radiohead a un successo mondiale. Oltre che cantante, suona la chitarra, il pianoforte, ma anche la batteria e il basso. Da solista ha pubblicato diversi album: da The Eraser del 2006 ad Anima del 2019.

Thom Yorke

Radiohead: la discografia da solista in studio

2006 – The Eraser

2014 – Tomorrow’s Modern Boxes

2018 – Suspiria (Music for the Luca Guadagnino Film)

2019 – Anima

La vita privata di Thom Yorke: moglie e figli

A differenza di molte star della musica, Thom Yorke è una persona particolarmente riservata. La sua pagina Instagram è praticamente inutilizzata o quasi, e questo è un fatto decisamente strano per un musicista di livello e fama internazionale come lui. Anche sui profili social dei Radiohead è di fatto impossibile trovare indizi sulla vita privata dei membri. Il cantante ha avuto una lunghissima relazione con Rachel Owen, una nota fotoreporter. I due si sono sposati nel 2006 e si sono separati nel 2015, dopo la nascita di Noah e Agnes, i due figli della coppia.

Nel 2016 l’ormai ex moglie di Thom Yorke è morta all’età di quarantotto anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Anche lei, così come il marito, aveva fatto di tutto per stare alla larga dalla luce dei riflettori e dalla notorietà. Ci sarebbe riuscita, ma la sua scomparsa ha comunque lasciato una traccia importante nella storia dei Radiohead e, di conseguenza, in quella della musica.

La donna, senza comparire nei video o sulle copertine degli album, ha ispirato tante canzoni del gruppo, come ad esempio A Moon Shaped Pool, che parla proprio della storia d’amore tra Rachel e Thom.

Nel 2017 i giornali di gossip hanno portato in copertina la relazione tra il musicista e Dajana Roncione, una delle pupille di Giuseppe Tornatore. Dopo alcuni mesi i due hanno iniziato a fare coppia fissa anche in occasione degli eventi pubblici, scatenando le fantasie sulla strana coppia formata da Thom Yorke e la fidanzata italiana Dajana Roncione. Nel settembre 2020 il loro amore si è trasformato in un grandioso matrimonio a Bagheria, nella Sicilia dell’attrice, tanto amata da Thom.

Sai che…

– L’occhio di Thom Yorke. In molti sono rimasti spiazzati dal volto di Thom e dal suo sguardo. Ancora bambino, la futura stella della musica si è sottoposto a una serie di interventi chirurgici per contrastare una paresi congenita. Il percorso clinico avrà successo ma lascerà un segno sul volto del ragazzo.

– Da plagio… a successo! Tutti conoscono la canzone Creep dei Radiohead. Thom Yorke ha scritto e composto la canzone dopo una cocente delusione amorosa. Convinto di avere tra le mani un ottimo pezzo (e mosso forse da un sano spirito di vendetta artistica), il cantante, con il consenso del gruppo aveva deciso di lanciare il brano come singolo. Tutti d’accordo insomma, tranne il produttore, che avrebbe bloccato il lancio convinto che si trattasse di una cover.

– Gli ascoltatori più attenti non hanno non potuto notare alcune similitudini tra Thom e Jeff Buckley. In effetti il leader dei Radiohead è un grande estimatore di Jeff e proprio da lui avrebbe tratto ispirazione per creare il suo genere.

– Dove vive Thom Yorke? Nonostante ami l’Italia e si sia sposato nel nostro paese con la Roncione, i due vivono insieme a Oxford. Non sappiamo a quanto ammontino i suoi guadagni, ma di certo grazie anche ai successi con i Radiohead il suo patrimonio sarà a molti zeri.

– Thom Yorke a Venezia. In occasione della settantacinquesima mostra del cinema, Thom ha presentato la colonna sonora di Suspiria, il remake del cult di Dario Argento fatto da Luca Guadagnino. La cosa curiosa è che dopo aver creato le musiche per il film, il cantante ha aperto una pagina Instagram sulla quale ha pubblicato un video enigmatico e psichedelico.

– Thom Yorke e Flea hanno collaborato in più occasioni e sono buoni amici.

– Molte delle canzoni dei Radiohead parlano in maniera critica delle macchine, un fatto strano visto che di solito le star optano per l’esaltazione dei motori. Il motivo è che nel 1978 il cantante ha avuto un grave incidente da cui sarebbe nata una vera e propria fobia per le auto. Da qui alcuni brani indimenticabili come Airbag e Stupid Car.

Di seguito il video di Stupid Car dei Radiohead:

