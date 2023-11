Irama e Rkomi lanciano un altro singolo insieme dal titolo “Sulla pelle”, parte dell’album “No stress”: ecco di cosa parla il testo.

Dopo il successo del loro singolo di platino Hollywood, per il mitico duo è la volta di Sulla Pelle, canzone che si aggiudica presto un notevole successo. Il testo del brano di Irama e Rkomi, rappresenta la connessione turbolenta che contraddistingue il legame tra i due individui coinvolti.

Irama e Rkomi, il significato di “Sulla pelle”

Sulla Pelle, secondo estratto dal joint album No stress, esplora il tema delle relazioni tossiche in cui si intersecano emozioni intense e modelli distruttivi. Il testo evidenzia quel voler fuggire nonostante l’impossibilità di lasciar andare completamente.

Nel vortice di emozioni scomode, se non addirittura nauseanti, Irama canta i suoi sentimenti descrivendo la relazione eccitante ma anche distruttiva. Nonostante la relazione in questione sia devastante, non è facile distaccarsi dall’altra persona per la loro forte connessione.

Consapevoli del male che si fanno, le due persone continuano questo rapporto autolesionista che li ha sempre accompagnati. Un ciclo distruttivo da cui non si allontaneranno facilmente.

Le date del “No stress tour 2023”

Per la prima volta Irama e Rkomi, uniti non solo dalla musica ma anche da una profonda amicizia, si sono alleati in un progetto che ha allettato i loro fan. Dopo l’annuncio del loro album “No stress”, il duo darà vita a un favoloso tour omaggiando proprio il loro disco.

In giro per l’Italia, i due artisti sono pronti ad emozionare milioni di persone con le prossime date del “No stress tour 2023”. Iniziando il tour con tappa a Firenze tra pochi giorni, Irama e Rkomi termineranno i live a dicembre.

Di seguito, tutte le date del tour:

25 novembre al Mandela Forum di Firenze ;

; 28 novembre al PalaPartenope di Napoli ;

; 2 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma ;

; 6 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano);

(Milano); 12 dicembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna);

(Bologna); 14 dicembre al Pala Alpitour di Torino.

I biglietti per questi straordinari e attesissimi concerti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Ecco il video del singolo Sulla Pelle:

