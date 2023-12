Fedez torna sui social per difendere un’altra volta sua moglie: la frecciatina alla Meloni citando Santanchè e La Russa.

Il caso Balocco che ha coinvolto non solo Chiara Ferragni, ma i Ferragnez insieme, è sfociato in un vortice di battibecchi senza fine. E’ stata l’influencer ieri a rompere il silenzio per chiedere scusa pubblicamente su quello che chiama “un errore in buona fede”. Ma Fedez torna a scontrarsi con Giorgia Meloni e il suo Governo.

Caso Balocco: Fedez supporta la moglie

Non è bastato per Fedez attaccare la Presidente del Consiglio dopo il palese affondo rivolto all’influencer, a seguito del caso dei pandori Balocco griffati Chiara Ferragni. Ad Atreju, Giorgia Meloni aveva invitato a “diffidare da chi lavora sul web”, facendo riferimento agli influencer che “promuovono carissimi panettoni solo a pagare cachet milionari”.

Dopo le scuse pubbliche della Ferragni, il rapper torna in difesa di sua moglie sui social. Nelle sue Instagram stories, inizia condividendo il video della moglie scrivendo: “Partire da un errore, assumersi le responsabilità e cercare di costruire qualcosa di positivo. Spero e sono certo che con questa donazione di 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita si possano fare e costruire dei progetti bellissimi“.

Poi, rancoroso verso le critiche dei giorni precedenti contro Chiara Ferragni, nelle stories successive Fedez cita Giorgia Meloni scrivendo: “Gentile Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, visto che bisogna diffidare da noi, le risulta che i componenti del suo Governo, anche alcuni che sono indagati per reati gravi e altri che fanno fermare i treni come se fossero in un taxi, quando sbagliano chiedono scusa e pagano di tasca loro? Mi faccia sapere”.

E ancora: “Visto che ha trovato il tempo di parlare di noi che lavoriamo col Web perché non ci parla di Santanché, della famiglia La Russa, l’ex sottosegretaria Montaruli condannata, Andrea Delmastro e la lista potrebbe continuare all’infinito. Giorgia Meloni niente? Due paroline su di loro niente? Eh, le priorità del Paese cara Presidente del Consiglio. Ci vediamo al Family Day con Elon Musk“, conclude Fedez.

Chiara Ferragni si pente: “Chiedo scusa”

Dopo la maxi multa e le polemiche a riguardo, Chiara Ferragni ha lanciato un messaggio sul suo profilo Instagram chiedendo scusa su quanto accaduto. In un video con gli occhi pieni di lacrime, parla di “un errore in buona fede”.

“Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene“, scrive l’influencer in corredo al video. E’ lecito sbagliare, ma “quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all’errore fatto e farne tesoro”.

Ed è quello che Chiara Ferragni vuole fare: “Chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto: devolverò 1 milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini”.

