Sanremo Giovani: svelati i nomi dei 24 finalisti

Sono stati annunciati i nomi dei 24 cantanti che parteciperanno alle fasi finali delle selezioni di Sanremo Giovani: ecco di chi si tratta.

la Commissione Musicale del Festival di Sanremo ha reso noti i nomi dei 24 cantanti selezionati per la fase finale di Sanremo Giovani 2025.

Questa selezione rappresenta un momento cruciale nella carriera di molti giovani talenti, molti dei quali già noti al grande pubblico grazie a precedenti esperienze in talent show di grande successo come Amici, X Factor e The Voice.

Sanremo Giovani: la selezione dei talenti

La prima selezione per Sanremo Giovani ha visto la partecipazione di ben 46 artisti. Tra questi la Commissione Musicale ha selezionato 24 cantanti che accederanno alla prossima fase della competizione.

Dal prossimo 12 novembre, i 24 talenti scelti si esibiranno in 5 appuntamenti settimanali in seconda serata su Rai 2. La conduzione dell’evento è stata affidata ad Alessandro Cattelan. Alla fine saranno solo 4 gli artisti che risulteranno vincitori e che avranno la possibilità di partecipare al prossimo Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte“.

La Commissione Musicale è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Parcipano anche il Direttore Artistico Carlo Conti e il Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo come giurati fuori onda.

Le parole di Carlo Conti

Carlo Conti ha commentato la scelta dei 24 artisti in una nota stampa Rai: “Il nuovo panorama musicale proposto a Sanremo Giovani è molto vario, si spazia dalla musica d’autore al pop, dal rap alle nuove sonorità. Abbiamo ascoltato tante canzoni, tanta bella musica e testi mai banali, in molti casi anche su temi significativi“.

“In ogni concorrente abbiamo scoperto storie interessanti, sogni, speranze, e soprattutto tanta energia;” – prosegue – “alcuni stupiranno il pubblico sia per la musica che per i contenuti. L’augurio è che i ventiquattro selezionati facciano davvero un lungo ed esaltante percorso artistico, così come anche i tantissimi che hanno partecipato sin qui alle selezioni abbiano presto l’occasione di dimostrare con successo ciò che valgono“.

I nomi dei 24 artisti selezionati

Ecco i nomi dei 24 artisti selezionati per gareggiare a Sanremo Giovani: