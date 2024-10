Scopri Mr.Rain in concerto a Roma il 26 novembre 2024, ripercorrendo hit e nuovi successi.

L’eclettico e talentuoso Mr.Rain si appresta a incantare i suoi fan con una serie di esibizioni live che promettono di essere indimenticabili. L’artista, noto per aver scalato le vette delle classifiche musicali con numerose hit, è pronto a portare sul palco tutta la sua carriera, ricca di dischi di platino e d’oro. Tra gli appuntamenti più attesi spicca quello del 26 novembre 2024 presso il Palazzo dello Sport di Roma, sintomo dell’affetto e del seguito che Mr.Rain ha saputo conquistare nel tempo.

Successi e traguardi

Mr.Rain, con il suo background di 22 dischi di platino e 8 dischi d’oro, non è nuovo al successo. La sua ultima fatica discografica, “Pianeta di Miller“, non ha fatto eccezione, debuttando ai primi posti della classifica Fimi/Gfk e distinguendosi anche a livello globale su Spotify. La traiettoria di successo dell’album è stata lanciata dal singolo ‘Due altalene’, che ha ottenuto la certificazione di platino ed è stata una delle canzoni più amate dell’artista, interamente scritto e prodotto da lui stesso.

Un artista che oltrepassa le frontiere

Il singolo ‘Superheroes’, presentato in duetto con l’artista spagnolo Beret e versione spagnola di un brano che ha regalato a Mr.Rain un posto di rilievo a Sanremo nel 2023, ha riscosso grande successo anche oltre i confini italiani, diventando uno dei brani maggiormente trasmessi dalle radio spagnole e ottenendo una certificazione d’oro. Questo successo internazionale non ha fatto altro che confermare la versatilità e l’universalità della sua musica, spingendo l’artista a lavorare su un album interamente in spagnolo.

Un appuntamento da non perdere

Gli ammiratori di Mr.Rain hanno pertanto una nuova occasione imperdibile per assistere a una performance live che promette di essere storica. Il concerto al Palazzo dello Sport di Roma sarà uno spettacolo di oltre due ore in cui l’artista ripercorrerà i più grandi successi della sua carriera fino all’ultimo album. La possibile scaletta:

I grandi non piangono mai

Nemico di me stesso / 10

Sincero

Non c’è più musica

A forma di origami

Meteoriti

La storia di Sam

Ops

Fuoriluogo

Crisalidi

Grazie a me

La pioggia prima di cadere

Carillon

Sindrome di Stoccolma / E invece no

Ipernova

Un milione di notti

Aria

Per sempre ci sarò

Non fa per me

Raimbow Soda

La fine del mondo

Fiori di Chernobyl

Ricominciare da me

Supereroi

Mr. Rain

Eventi precedenti e servizi disponibili

Prima dell’atteso appuntamento di novembre, Mr.Rain ha già deliziato i suoi fan con esibizioni in diverse città, inclusi due eventi memorabili a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica e una performance estiva al Porto Turistico di Pescara. Per il concerto al Palazzo dello Sport, Ventidieci offre inoltre servizi e assistenza per garantire l’accessibilità a tutti, comprese le persone diversamente abili, con l’obiettivo di rendere l’evento fruibile e apprezzabile da tutti i partecipanti.

L’arte di Mr.Rain ha dimostrato, con il suo approccio innovativo e le tematiche universali, di parlare direttamente al cuore del pubblico di diverse generazioni e nazionalità. L’appuntamento del 26 novembre 2024 rappresenta quindi non solo un concerto ma anche una celebrazione della musica come linguaggio universale capace di unire e ispirare.