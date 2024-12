Sanremo 2025, Tony Effe scommette: “ecco chi vincerà”

Tony Effe ha fatto una previsione sul vincitore di Sanremo 2025: il trapper scommette su Gaia. Arriva la replica.

Manca sempre meno all’inizio di Sanremo 2025. Tra i nomi dei cantanti in gara figurano Gaia e Tony Effe, due artisti che quest’estate hanno cavalcato le classifiche musicali con la loro hit “Sesso e Samba”.

Il trapper romano ha “scommesso” sulla vittoria della collega e lei ha prontamente replicato. Scopriamo tutti i dettagli!

Tony Effe: la “scommessa” su Gaia

Tony Effe è pronto per il Festival e per mantenere alto l’hype ha pubblicato un nuovo brano, “Pezzi da 100“. In un passaggio della canzone, il trapper scommette che a trionfare a Sanremo 2025 sarà Gaia, collega ed amica con cui ha realizzato una delle hit più di successo degli ultimi anni.

Per dimostrare il suo affetto nei confronti della cantante, Tony ha pubblicato una simpatica storia su Instagram in cui ha riportato proprio i versi di “Pezzi da 100” in cui parla di lei. “Vado all’Ariston, faccio felice mamma… Metto 50k sulla vittoria di Gaia“ – si legge sul profilo dell’artista.

Gaia

Il rapper, scommettendo sulla vittoria di Gaia, non ha esitato a dimostrare tutta la fiducia che prova nei confronti della collega. Quello di Tony è un gesto che va oltre la semplice previsione, diventando un sostegno pubblico nei confronti di Gaia, nonché una mossa che attira l’attenzione su di lei in vista della competizione. Il siparietto non si chiude qui: la cantante ha deciso di replicare.

La replica di Gaia

Reduce dall’incredibile successo estivo di “Sesso e Samba“, anche Gaia è impaziente di salire sul paco dell’Ariston. Si dice che dare per scontato il successo altrui porti sfortuna al diretto interessato, quindi la cantante, per sicurezza, ha deciso di mettere le mani avanti. “Tocchiamo ferro cuò!” – ha scritto nella sua risposta a Tony Effe.