Le trattative sono in corso: Amadeus vuole che il giovane prodigio del tennis sia ospite di una delle serate del Festival.

Amadeus non si accontenta dei prestigiosi ospiti che prenderanno parte all’edizione 2024 del Festival di Sanremo: il conduttore vorrebbe assicurarsi anche la presenza del giovane e talentuosissimo tennista Jannik Sinner. Le trattative sono ancora in corso.

Jannik Sinner sarà a Sanremo?

La partecipazione di Jannik Sinner ad una serata del Festival non consentirebbe allo sportivo di rispettare altri impegni già presi in precedenza. Infatti, per essere presente al Festival (che si svolge dal 6 al 10 febbraio), Sinner dovrebbe saltare il torneo ATP 250 di Marsiglia che inizierà il 5 febbraio e che il tennista aveva inserito tra i suoi appuntamenti.

Forse Sinner potrebbe cercare di partecipare ad entrambi gli eventi, ma tra la città francese e quella ligure c’è una distanza di ben 255 chilometri, ovvero un viaggio in macchina di circa 3 ore. Il tennista ricorrerà forse all’ormai tanto contestato e discusso viaggio in elicottero? Le giornate in cui si può ipotizzare una sua partecipazione al Festival sono quelle di mercoledì 7 o giovedì 8 febbraio, nelle quali si giocano gli ottavi di finale del torneo di Marsiglia, divisi in due giorni.

Sanremo 2024: i rumor sugli altri ospiti

Sinner potrebbe non essere l’unico ospite con una brillante carriera sportiva alle spalle. Da ormai diversi giorni circolano rumor piuttosto insistenti su un probabile ritorno del “Pupone”, Francesco Totti, sul palco del Teatro Ariston. Anche in questo caso le trattative dovrebbero essere ancora in corso. Per Totti non sarebbe la prima volta a Sanremo: l’ex calciatore ha già sceso le scale dell’Ariston nel 2017, quando il festival era condotto da Carlo Conti e co-condotto da Maria De Filippi.

