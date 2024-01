Il celebre cantautore italiano, Ron, si prepara per un tour teatrale che lo porterà in giro per l’Italia nel 2024.

Ron si prepara per un tour teatrale che lo porterà in giro per l’Italia nel 2024. Il tour, intitolato “Al centro esatto della musica”, si terrà al Teatro Civico di Vercelli, anticipando una serie di concerti che porteranno il cantautore italiano in altri teatri e in giro per tutta la Penisola.

Il nuovo tour teatrale

Ron, al secolo Rosalino Cellamare, ha fissato il suo debutto al Teatro Civico di Vercelli, per la serata del 27 febbraio prossimo. Il nuovo live teatrale si presenta con un titolo eloquente: “Al Centro esatto della Musica”, come l’incipit di uno dei suoi tanti successi.

L’appuntamento sarà il primo del tour teatrale, che porterà Ron in giro per l’Italia. Sarà un viaggio musicale che includerà oltre venti titoli, tra successi e nuove canzoni, tratte anche dal celebrato album di due anni fa “Sono un figlio”.

Tra le canzoni che l’artista eseguirà ci sarà anche “Lontano Lontano” di Luigi Tenco, nella versione con cui l’artista ha aperto l’ultima edizione del “Premio Tenco”, quando lo scorso ottobre ha ricevuto il prestigioso ed esclusivo “Premio alla Carriera”.

Ron: “Il teatro per me è ideale”

Per il cantautore, il teatro è “un posto dove andrei tutte le sere a cantare”, perché “dove le canzoni vivono in un ambiente ideale, a volte rivivono grazie a nuovi arrangiamenti che mi diverte fare con la mia band”. Insomma, per Ron – noto per la sua voce calda e le sue canzoni ricche di emozioni – il teatro è il luogo ideale per la sua musica.

“Mi piace mettermi in gioco, e ora lo faccio come mai prima, vado in teatro con un concerto rinnovato, a cui abbiamo lavorato molto, perché vivo per la musica e sono felice quando sono davanti ad un pubblico… Da sempre è così, da quando ragazzino ho cominciato questo splendido mestiere di cantautore”, conclude Ron.

Le date del tour

Dopo il debutto a Vercelli il 27 febbraio, il tour proseguirà con date ad Aosta, Corte Franca, Roma, Napoli, Foggia, Campobasso e altre città. Sul palco con Ron, alla chitarra, pianoforte e voce, ci saranno Giuseppe Tassoni (piano e tastiere), Roberto Di Virgilio (chitarre) e Stefania Tasca (voce, percussioni e chitarra acustica).

Il tour “Al centro esatto della musica” è prodotto da Imarts, e rappresenta l’inizio di un lungo viaggio che porterà il cantautore italiano a girare per tutto il 2024. Di seguito, tutte le date dei concerti in programma:

27 febbraio, Vercelli Teatro Civico (data zero)

28 febbraio, Aosta Teatro Splendor

1 marzo, Corte Franca (Bs) Auditorium 1861 Unità d’Italia

3 marzo, Roma Palazzo dei Congressi EUR

13 marzo, Napoli Teatro Acacia

16 marzo, Foggia Teatro del Fuoco.

17 marzo, Campobasso Teatro Savoia

5 aprile, Legnano (Mi) Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi

6 aprile, Concordia Sulla Secchia (Mo) Teatro del Popolo

7 aprile, Camogli (Ge) Teatro Sociale

19 aprile, Ponsacco (Pi) Teatro Odeon

20 aprile, Pesaro Teatro Rossini

Biglietti disponibili su TicketOne.

Riproduzione riservata © 2024 - NM