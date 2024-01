Si tratta del secondo singolo estratto dal terzo album della popstar. In Italia il brano verrà diffuso il 16 febbraio.

Trepidante attesa per il nuovo singolo di Dua Lipa, intitolato “Training Season“. La popstar ha già fatto innamorare il pubblico del suo nuovo disco, non ancora pubblicato, con i due singolo “Houdini” e “Dance the night” che tra l’altro fa parte della colonna sonora di Barbie.

Dua Lipa: i pessimi appuntamenti hanno ispirato il nuovo singolo

A dare la notizia ai fan è stata la stessa Dua Lipa tramite un post su Instagram. La cantante ha inoltre condiviso un piccolo estratto del brano tramite un video in cui si vede lei che canta il pezzo in macchina. Per scrivere Training Season Dua ha preso ispirazione da alcuni appuntamenti romantici che le sono andati male. “Sono stata ad una serie di brutti appuntamenti” – racconta la cantante -“e l’ultimo è stato davvero la goccia che ha fatto traboccare il vaso.“

“Così la mattina dopo quest’ultimo date sono arrivata in studio da Caroline e Tobias che mi hanno chiesto com’era andata.” – prosegue – “Ho risposto: “Training season is over” (ovvero: la stagione di allenamento è finita). E così ci siamo fatti una risata e abbiamo iniziato a scrivere la canzone da lì“. Poi la cantante prosegue dicendo: “Non mi sono mai sentita così piena di fiducia in me e concentrata. E anche se forse la training season non finirà mai per nessuno di noi, possiamo comunque trovare la bellezza e viverla con una persona al nostro fianco. Iniziare a pensare di avere qualcuno con cui crescere“.

Dua Lipa: presto sarà anche al cinema

Dua Lipa è un’artista davvero piena di risorse. La cantante, infatti, non si limita a collezionare successi discografici, ma ha deciso di approdare anche nel mondo del cinema. Il primo febbraio Dua Lipa arriverà nei cinema italiani con il thriller di spionaggio “Argylle – La super spia“, ultima fatica del regista britannico Matthew Vaughn.

