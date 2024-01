Il cantautore genovese si prepara per la sua prima partecipazione al Festival: un traguardo che Alfa definisce un sogno realizzato e un onore.

Alfa, cantautore genovese classe 2000 e artista multiplatino, si prepara per la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, in gara con il brano “Vai!”. Esponente della Generazione Z, il giovane artista si presenta come un ragazzo semplice, normale, con le stesse paranoie e ansie dei suoi coetanei.

Sanremo 2024: “Per me è anche famiglia”

Dopo un 2023 travolgente in cui ha scalato le classifiche e ha fatto due tour sold out, la partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta per Alfa – all’anagrafe Andrea De Filippi – la realizzazione del sogno di un artista che considera la musica il suo migliore amico, che gli ha permesso di spiccare il volo.

“Sanremo per me è un punto d’arrivo chiaramente, perché è un sogno che si corona. Guardo Sanremo da sempre essendo anche ligure e ho molti ricordi con i miei nonni, per me … Sanremo è anche famiglia”, racconta l’artista ripercorrendo lontani ricordi.

“Ricordo mia nonna che non ascoltava effettivamente le canzoni perché diceva che non le sapeva giudicare ma giudicava i vestiti delle persone a Sanremo ed era sempre cattivissima. Ho questo ricordo di mia nonna e mi fa molta tenerezza ripensarci”, aggiunge Alfa, che non nega di essere colto dall’ansia per questo grande passo.

Tuttavia, “spero di essere all’altezza, però cosa posso dirti, è un onore per me essere stato scelto a 23 anni da Amadeus tra i Big della musica italiana, non posso che esserne onorato”.

L’amore al centro nei testi di Alfa

In un mondo in cui apparire è così importante e i valori di oggi riguardano l’autodeterminazione del singolo “Vai!”, il cantautore genovese mette invece l’amore al centro delle sue canzoni perché, per lui, l’essere romantici è la vera rivoluzione.

Il singolo sanremese è nato durante un viaggio in California, esplorando il mondo degli autori e produttori americani. “L’ho scritto sulla Mulholland Drive a Los Angeles, è stato molto molto figo, c’era questo sole, si stava in maglietta, si stava veramente veramente bene”, spiega Alfa.

Il singolo “Vai!” uscirà nelle radio e su tutte le piattaforme digitali subito dopo Sanremo, e verrà pubblicato da Artist First il 16 febbraio sulle piattaforme digitali e il 23 febbraio in formato picture disc.

Il prossimo tour 2024

Oltre a Sanremo, il cantante si sta preparando inoltre per un live incredibile al Forum di Assago, su cui sta lavorando da mesi. “Sono molto orgoglioso del fatto che il Forum sia sold out al di là di Sanremo. Riempire un palazzetto senza quel motore che accelera mi fa dire ‘Che bella cosa’. Ma per me è un banco di prova”, esordisce.

Il concerto sarà il primo di una serie di live previsti per il 2024, nel tour annunciato dall’artista genovese “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato tour”, prodotto da Artist First.

Di seguito le date del tour:

24 FEBBRAIO 2024 – MILANO – MEDIOLANUM FORUM

05 APRILE 2024 – PADOVA – KIOENE ARENA

06 APRILE 2024 – TORINO – PALA ALPITOUR

16 APRILE 2024 – NAPOLI – PALAPARTENOPE

19 APRILE 2024 – BARI – PALAFLORIO

21 APRILE 2024 – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

I biglietti del tour sono disponibili in prevendita su TicketOne.

