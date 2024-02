Un momento di umanità sotto i riflettori, con Pink che ha interrotto il suo concerto per una fan che ha avuto le contrazioni.

Durante il suo concerto del 9 febbraio a Sydney, parte del Summer Carnival stadium tour, Pink ha vissuto un momento che va oltre la musica, dimostrando ancora una volta la sua grande umanità e vicinanza ai fan. Una fan incinta nel parterre ha iniziato a mostrare segni di travaglio, portando la cantante a interrompere il live per assicurarsi che la donna ricevesse l’assistenza necessaria.

Quando la musica incontra la vita

Un momento che non ci si aspetterebbe mai di vivere, soprattutto durante un concerto tra milioni di persone. Eppure, per quella fan che si trovava tra il pubblico, è stato proprio quello il momento di prendersi tutta la scena a causa delle contrazioni pre-parto accusate nel bel mezzo del live.

Quando Pink si è resa conto di cosa stesse succedendo, mentre eseguiva “Our Song”, l’attenzione si è spostata improvvisamente sulla donna che, assistita da un medico, sembrava essere in travaglio. La reazione della cantante è stata immediata: ha interrotto la performance per permettere che la situazione venisse gestita al meglio. La donna è stata poi accompagnata fuori dal parterre su una sedia a rotelle, salutando la folla, in un momento di condivisione collettiva che ha unito tutti i presenti.

L’umanità di Pink senza fine

Con il suo caratteristico spirito e umorismo, Pink ha gestito la situazione con leggerezza e calore: “Wow, Our Song, è successo durante questo brano! Non l’avrei mai detto: sarebbe stato meglio Get The Party Started o Never Not Gonna Dance Again”. Poi ha scherzato sul possibile nome del bambino, chiedendosi se sarebbe stato “Alecia o Alex”, in riferimento al suo vero nome, Alecia Beth Moore.

L’artista ha poi esortato il pubblico a dare alla donna un po’ di privacy, congratulandosi con la futura mamma e incoraggiandola: “È emozionante. Non so nemmeno cosa dire, ma devo tornare a cantare. Buona fortuna, sarà fantastico! Te la caverai alla grande“.

Curiosamente, questa non è la prima volta che accade qualcosa del genere nella carriera di Pink. La cantante, infatti, ha rivelato di aver già vissuto una situazione simile sei mesi fa, quando un’altra donna era entrata in travaglio durante uno dei suoi concerti. E’ così che, magicamente, i concerti di Pink diventano più di semplici eventi musicali, ma esperienze di vita condivise.

