Diverse canzoni di successo, un tour negli stadi e una collaborazione con Max Pezzali: la celebre band racconta le proprie impressioni.

È passato qualche anno da quando il pubblico intonava “Ringo Star” al Festival di Sanremo 2020. Eppure, da quel momento, per i Pinguini Tattici Nucleari è cambiato tutto. Tra singoli di successo e molteplici eventi sold out, la celebre band bergamasca si prepara a un nuovo imponente tour negli stadi.

In un’intervista a Fanpage.it hanno rivelato le loro impressioni, parlato dell’incontro con Max Pezzali da cui è nato un singolo di successo e espresso la loro opinione sul panorama mondiale, aprendo una parentesi sull’importanza che gli artisti si espongano su temi più delicati.

Dai club agli stadi

Per un artista, passare dalle esibizioni in un club a quelle in uno stadio è un traguardo importante. Una meta che i Pinguini Tattici Nucleari sono riusciti a raggiungere, tant’è vero che a breve comincerà il loro nuovo tour estivo. Una tournée imponente ospitata dai principali stadi italiani: si inizia il 7 giugno a Reggio Emilia, toccando poi alcune importanti città tra cui Torino, Milano e Roma.

Ma qual è la sensazione che può provare un artista su un palco nel mezzo di uno stadio? Secondo Riccardo Zanotti ed Elio Biffi, essere in gruppo aiuta: “Mentre nei concerti degli artisti singoli c’è una sola persona che è un po’ l’epicentro di tutto, anche dell’attenzione del pubblico, noi riusciamo a muoverci … e secondo me il pubblico ci percepisce come più vicini“.

Eppure, se da un lato gli stadi coincidono col momento di massima gloria nella carriera di un artista, dall’altro sono fonte di una grande preoccupazione, quella di non riuscire a replicare un successo simile nel futuro: “La musica cambia, il mondo cambia, tutto va avanti e tu provi a muoverti con il flusso, ma non ci riuscirai sempre nel modo più congeniale e perfetto“, ha spiegato Riccardo.

L’incontro con Max Pezzali

Tuttavia, gli stadi sono solo la punta dell’iceberg: la band, negli anni, ha costruito una carriera molto solida, costellata di molteplici successi e importanti collaborazioni. Tra queste quella con Max Pezzali, da cui è nato il singolo “Bottiglie vuote”, uscito nel 2024. Ed è proprio sull’incontro col cantautore del Pavese che Riccardo ed Elio che hanno voluto spendere qualche parola: “L’abbiamo incontrato prima di Sanremo e conosciuto di persona e forse una cosa che ci lega, anche proprio per forma mentis, è una certa curiosità per il mondo che poi riverbera all’interno delle canzoni“.

“In Max non c’è nessuna finzione letteraria … tu lo incontri una sera nel Pavese, a casa sua o in un ristorante e ti parla di quanto costa il pane, di cose normalissime, una cosa che con gli altri artisti non capita. Non c’è una facciata con lui, c’è solo una faccia, quindi è un piacere“, hanno aggiunto. Max Pezzali

Pinguini Tattici Nucleari: “L’artista ha il dovere di parlare”

Infine, Riccardo ed Elio hanno voluto spendere due parole anche sul panorama mondiale e sulla Palestina, non nascondendo qualche preoccupazione: “Oggi la situazione è terrificante … Per noi, però, è stato importante aver dato un po’ di luce a questa cosa e tra l’altro, cercando di trovare un modo che fosse il più lineare, positivo e umano possibile, senza poter essere tacciati di essere piromani di altri fuochi e altre violenze“.