Il cantante ha spento 82 candeline. Per l’occasione ha festeggiato in compagnia della figlia Romina e dell’amato nipotino.

Il 20 maggio è un giorno speciale per Al Bano. Il cantante ha infatti spento 82 candeline, festeggiato in compagnia dei suoi affetti più cari e immortalato il tutto pubblicando alcune fotografie sul suo profilo Instagram. Per fargli gli auguri sono arrivati moltissimi fan, ma tra i messaggi più dolci spicca sicuramente quello di Romina, sua figlia.

La foto di Al Bano e gli auguri dei fan

Nel giro di pochi minuti la sezione commenti si è riempita di auguri da parte dei fan, i quali hanno voluto mostrare tutto il loro affetto nei confronti del cantante: “Tanti auguri maestro. Buona festa e Buon Tutto, come dici tu“, scrive uno, “Buon compleanno carissimo Albano“, aggiunge un altro. Non sono mancati poi gli auguri di altri nomi celebri del panorama musicale italiano, tra cui Orietta Berti, il cui commento recita: “Tanti tanti tanti auguri di buon compleanno caro Albano. Con affetto. Orietta“, con tanto di cuore rosso.

Gli auguri di Romina e il dolcissimo video col nipotino

Tuttavia, forse gli auguri più speciali sono stati fatti da Romina, la figlia che il cantante ha avuto dall’ex moglie Romina Power. La ragazza ha pubblicato dei bellissimi contenuti che ritraggono anche Al Bano in compagnia di Alex Lupo, suo nipote.

I post in questione sono due, una foto in cui papà e figlia sono assieme sorridenti e un video in cui il cantante gioca col nipotino. Nel filmato si vede il piccolo prendere con un cucchiaio della frutta, mentre nonno Al Bano gli chiede affettuosamente se sia buona. A completare il tutto una dolce dedica: “Auguri super nonno! Il mio cuore si illumina d’amore quanto ti vedo semplicemente vivere e condivedere straordinaria normalità con Alex“. Romina Carrisi

Un gesto semplice, ma che manifesta tutto l’affetto che Romina nutre per il suo amato papà.