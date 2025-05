Giovanni Allevi parla della malattia a Verissimo: “Mi è crollato tutto”

Ospite a Verissimo, Giovanni Allevi ha parlato della scoperta mieloma e del doloroso percorso verso la guarigione.

Giovanni Allevi incarna perfettamente lo spirito di riscatto e forza interiore. In un’intima confessione durante il programma Verissimo, il pianista ha condiviso il suo percorso di lotta contro la malattia che l’ha costretto a confrontarsi con le ombre più profonde dell’esistenza umana, trasformandole in una fonte di ispirazione artistica e personale.

Giovanni Allevi: la scoperta e la diagnosi di mieloma

Ospite del salotto di Silvia Toffanin, il compositore ha raccontato di aver ricevuto la terribile diagnosi nel 2022. “Il 2 giugno del 2022 ero a Vienna avevo la febbre da diversi giorni ma soprattutto un terribile mal di schiena. Così intenso, che durante quel concerto, io non riuscì ad alzarmi davanti al pubblico che stava applaudendo per me” – ha ricordato Giovanni Allevi.

Giovanni Allevi

Dopo poco è arrivata la diagnosi: “È bastata un esame del sangue e una lastra per capire che quello non era solo un mal di schiena, ma il sintomo di una malattia grave che si era protratta in avanti, ossia il mieloma multiplo“. “Mi è crollato tutto addosso. Vivevo in bilico tra la vita e la morte.

“Avevo metastasi ossee in tutto il corpo: al femore, al bacino, al cranio. Mi è tremata la terra sotto ai piedi.” – ha aggiunto il compositore. Allevi si è dovuto sottoporre a cure invasive che l’hanno segnato profondamente: “Durante la degenza, dopo la chemioterapia, quando ero ancora sotto effetto di oppioidi, mi alzai una notte per andare in bagno e vidi la mia immagine riflessa nello specchio, mi sono spaventato perché ho visto lo sguardo completamente vuoto. Allora non sapevo ancora se le terapie avrebbero fatto effetto. Vivevo in bilico tra la vita e la morte“.

La musica come linfa vitale

In questo contesto buio, la musica si è rivelata per Allevi una potente alleata. L’arte ha assunto un significato ancora più profondo, trasformandosi in una tavolozza attraverso la quale esprimere la propria sofferenza e speranza.

Durante l’intervista a Verissimo, il compositore ha infatti annunciato che terrà 4 concerti con orchestra. In queste esibizioni eseguirà una composizione ispirata al nome della malattia che lo ha colpito, mieloma, e ogni lettera verrà trasformata in nota musicale.