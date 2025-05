TrigNO si apre dopo il trionfo ad Amici: “Non me lo aspettavo”

TrigNO ha ottenuto il primo posto nella categoria canto ad Amici: ecco le sue prime parole dopo il trionfo nel talent show.

Ieri si è conclusa la 24esima edizione di Amici di Maria De FIlippi, uno dei talent più amati e seguiti del panorama musicale italiano, e a conquistare la prima posizione nella categoria canto è stato TrigNO. La sua vittoria non solo ha sorpreso il pubblico e gli addetti ai lavori, ma ha anche segnato l’inizio di un nuovo capitolo nella vita dell’artista. Scopriamo quali sono state le sue prime dichiarazioni dopo la fine del programma.

TrigNO: un successo inaspettato

Pietro Bagnadentro, meglio conosciuto con il suo nome d’arte TrigNO, ha espresso tutta la sua sorpresa e gratitudine per la vittoria conseguita. Con un premio di 50mila euro in gettoni d’oro e una coppa consegnata in ritardo – un fatto curioso già avvenuto in altre edizioni del programma – Trigno ha condiviso le sue prime impressioni.

Maria De Filippi partecipa alla cerimonia di consegna del Premio Bellisario il 16 giugno 2017 – notiziemusica.it

“Non me l’aspettavo. Partiamo dal presupposto che non mi aspettavo di arrivare in finale, quindi ringrazio tutte le persone che mi hanno votato. Quel Trigno dell’inizio lo mettiamo nel cestino e teniamo questo di ora e vediamo come va.” – ha raccontato il cantante ai microfoni di WittyTv.

Poi TrigNO ha aggiunto: “Domani mi devo svegliare per prima cosa, poi tornerò dalla mia famiglia ad abbracciarli un po’. Cosa avevo scritto nel bigliettino? “Sei uscito, devi essere fiero di te, della strada che hai preso, ti sto rincuorando dal passato perché so che sarai triste, ma non devi esserlo. Quando finisce qualcosa ne inizia una più bella, vivitela bene. Hai spaccato, dai un bacio a Chiara da parte mia”. È tutto sbagliato, non mi aspettavo di arrivare fin qua, a parte il bacio a Chiara, che ci stava“.

La reazione di Anna Pettinelli

Di grande impatto sono state anche le parole di Anna Pettinelli, insegnante di TrigNO durante il suo percorso ad Amici. Con un gesto simbolico molto forte, il regalo di un anello, ha voluto sottolineare il legame creatosi e la fiducia nelle potenzialità del suo allievo.

“Una storia di anelli. Lui me ne ha regalato uno entrando ad Amici. Ho pensato che ne dovesse avere uno anche lui. Go Pietro go. Adesso spacca tutto.“ – ha scritto Pettinelli su Instagram.