Bad Bunny batte tutti i record: venduti oltre 2,6 milioni di biglietti

Il rapper portoricano Bad Bunny sta battendo ogni record con il suo nuovo tour: i volumi di vendite sono impressionanti.

Bad Bunny, rapper portoricano di successo mondiale, sta per intraprendere un tour che si annuncia già storico per i numeri strabilianti che è riuscito a raggiungere. La sua tournée mondiale, che prevede anche una tappa in Italia nel 2026, si intitola “Debí Tirar Más Fotos” ed ha ottenuto un successo prevedibile ma al tempo impressionante, con oltre 2,6 milioni di biglietti venduti in pochissimo tempo.

Bad Bunny: i numeri da record del tour mondiale

L’onda lunga del successo di Bad Bunny non conosce confini. Dal giorno dell’annuncio, il 9 maggio, i biglietti per il suo tour mondiale hanno generato un fermento incredibile. In particolare, la corsa per accaparrarsi un posto ai suoi concerti ha raggiunto picchi mai visti prima a Città del Messico, dove oltre 4 milioni di persone si sono collegate online per acquistare un biglietto.

Il risultato? Le sei date previste all’Estadio GNP Seguros sono state monopolizzate in sole poche ore, un sold-out che si è esteso a tre stadi della Colombia e allo show in Costa Rica.

Un successo inarrestabile anche in Europa

Ma il fenomeno Bad Bunny non si ferma solo all’America Latina. Questo inarrestabile artista è diventato il primo rappresentante della musica latina a registrare il tutto esaurito in nazioni come Italia, Polonia, Portogallo e Francia, oltre a conquistare mercati storicamente difficili come la Svezia e il Regno Unito. Un successo che, secondo Pollstar, non ha precedenti per un artista latino.

Significativa è la tappa milanese del tour mondiale di Bad Bunny, prevista per il 17 e 18 luglio 2026 all’Ippodromo Snai La Maura. Quest’appuntamento rappresenterà un momento storico anche per il pubblico italiano, che per la prima volta vedrà sul proprio territorio un artista latino di questa portata registrare il tutto esaurito.