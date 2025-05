La cantante ha presentato la sua nuova autobiografia. Qui ha rivelato di fare ancora uso di psicofarmaci per la depressione.

Di recente, Ornella Vanoni ha presentato “Vincente o perdente”, la sua nuova autobiografia. Scritto assieme a Pacifico e pubblicato da La nave di Teseo, il libro di Ornella è uno spaccato sulla sua vita, costellata di successi, insuccessi, momenti bellissimi e altri più complicati. Ed è proprio su questi ultimi che si innesta la narrazione di un disturbo di cui la cantante soffre da anni: la depressione.

La fragilità di Ornella Vanoni

All’interno dell’autobiografia, Ornella Vanoni racconta di quanto si sia sentita fragile in certi momenti: “Bastava niente per mandarmi in pezzi e, infatti, a un certo punto, i pezzi non sono più riuscita a tenerli assieme“. La causa della fragilità della cantante è da ritrovarsi nella depressione, un disturbo che, come spiegato dall’artista, porta non solo a perdere sé stessi, ma tutto ciò che si ha attorno.

A permettere a Ornella di uscire dal limbo sono stati proprio gli psicofarmaci: “Bisogna continuare a prenderli se uno è portato alla depressione, perché ti proteggono. Non bisogna avere paura della medicina quanto ti protegge, e non capisco tutti quelli che pensano che certi farmaci cambino la personalità: non è vero“, ha spiegato la cantante. Ornella Vanoni

Ornella Vanoni sulla chirurgia estetica: “Tutti fanno qualche puntura”

La cantante ha spiegato anche quanto per lei sia sempre stata importante la cura del proprio corpo, un’attenzione cui l’ha introdotta sua mamma. “È a 15 anni che potrebbe iniziare a venire la cellulite, perché è la fase dello sviluppo: mia madre ne aveva il terrore e, da un certo punto di vista, era molto avanti. Per lei l’aspetto fisico contava molto“, ha spiegato Ornella.